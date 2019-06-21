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Пятница, 21 июня 2019, 10:07 мск

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Екатеринбургские депутаты со второй попытки утвердили бюджетные правки на 2019 год

Гордума Екатеринбурга со второй попытки приняла бюджетные поправки на 2019 год – на этот раз без споров и обсуждений. Депутаты даже не стали заслушивать начальника департамента финансов Анну Турунцеву. Документ приняли единогласно.

Напомним, согласно новой корректировке, из проекта исключено 120 миллионов рублей, которые ранее предполагалось потратить на музей-памятник труженикам тыла, печать районных газет и создание городской видеостудии. Высвобожденные 100 миллионов предлагается направить на разовую помощь ветеранам-труженикам, а 20 миллионов заморозить до осени, чтобы в дальнейшем обсудить траты на медиахолдинг. Такая договоренность была достигнута в ходе переговоров депутатов с мэром Александром Высокинский после того, как дума отклонила корректировку.

С учетом поправок доходы бюджета Екатеринбурга вырастут на 5,2 миллиарда рублей, в основном за счет трансфертов из вышестоящих бюджетов. Расходы увеличиваются на 6,442 миллиарда рублей. Таким образом, уточненные параметры казны на 2019 год выглядят так: доходы – 46,117 миллиардов рублей, расходы – 49,572 миллиарда рублей, дефицит – 3,5 миллиарда рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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