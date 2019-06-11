«Депутаты играют мышцами и показывают, кто в доме хозяин»: в чем подоплека конфликта между думой и мэрией

Екатеринбург вошел в острую фазу политического кризиса. Сегодня дума отказалась принимать поправки в бюджет, обещавшие городу прибавку в виде 5 миллиардов рублей, только потому, что документ формировался без учета мнений депутатов. Спикер Игорь Володин выдвигал ультиматум чиновникам еще на прошлой неделе, но, по его словам, не получил никакой реакции. Теперь у думы и мэрии всего две недели на переговоры, чтобы не оставить Екатеринбург без областных и федеральных денег.

Как сообщил РИА «Новый День» председатель ЕГД Игорь Володин, сейчас он ждет конкретных предложений от администрации города по тому, как депутаты смогут участвовать в бюджетном процессе. Причем речь идет даже не о корректировке, а проекте казны на 2020 год. «Если мы добиваемся положительного результата на встрече с администрацией города, то можем собрать внеочередное заседание думы, то есть раньше 25 июня, и принять корректировку. К сожалению, до сих пор никто из администрации не вышел с нами на переговоры. Нет понимания, как будет дальше. А если им (мэрии – прим.ред.) не надо, почему мы должны поддерживать их решение?», – прокомментировал председатель думы.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга пока не смогли предоставить комментарий по сложившейся ситуации и вариантах ее урегулирования.

Политолог Александр Пирогов считает, что конфликт между думой и мэрией случился по двум причинам. Первая заключается в том, что депутатские группы не допустили к перераспределению городских ресурсов, вторая – политический кризис, разгоревшийся в городе после протестов в сквере у драмтеатра. Одно наложилось на другое, и в итоге все вылилось в публичное выяснение отношений. «Дума неоднородна. Там есть «старая гвардия» и есть представители «коммунального лобби». Логичным завершением конфликта будет перераспределение ресурсов. Надо смотреть, какой группе влияния достанется тот же «Водоканал», та же «Спецавтобаза». Если стороны договорятся и поделят городское имущество, а также найдут выход из ситуации со сквером, то все закончится на мажорной ноте. Если нет, то кризис затянется. Я думаю, что бюджетные поправки спокойно утвердят, но чуть позже. Сейчас депутаты играют мышцами и показывают, кто в доме хозяин. У них нет цели саботировать бюджетный процесс и действовать в стиле «назло бабушке отморожу уши». Но в тоже время депутаты демонстрируют городской администрации, что игнорирование их мнения может иметь серьезные последствия», – отмечает эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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