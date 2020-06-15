Комиссии Екатеринбургской думы рассмотрят мэрский отчет без Высокинского

Гордума Екатеринбурга приступает к рассмотрению отчета главы города за 2019 год. Александр Высокинский выступит перед депутатами на пленарном заседании 23 июня, на думских комиссиях вместо него доклад будет зачитывать начальник департамента экономики Алексей Прядеин. По новым правилам, градоначальник теперь обязан подробно отчитываться не только о своей работе, но и о деятельности всей администрации.

Так, в ближайшие дни депутаты заслушают информацию о социально-экономических показателях Екатеринбурга и исполнении документов стратегического планирования, работе МУПов, деятельности районных администраций, а также спросят чиновников о результатах выполнения депутатских запросов. Предварительное решение по мэрскому отчету будет принято на внеочередном заседании комиссии по местному самоуправлению в четверг, 18 июня.

Отметим, что Александр Высокинский заранее заручился поддержкой думского большинства – фракции единороссов. Встреча с партийцами прошла 29 мая, на ней также присутствовали председатель регионального отделения ЕР Виктор Шептий и вице-губернатор Сергей Бидонько. На этом совещании подавляющее большинство городских депутатов-единороссов одобрили отчет мэра, что свидетельствует о заключенном перемирии в конфликте «дума – мэрия». Между тем, у депутатов еще осталось несколько неудобных вопросов к главе города.

Напомним, в прошлом году дума отказалась давать оценку отчету Александра Высокинского, создав юридический прецедент. Зимой по инициативе депутата Сергина были обновлены требования к ежегодному докладу градоначальника. Одной из поправок предлагалось ставить технический неуд мэру, если он пропускал сроки отчета, но в ходе продолжительной дискуссии это предложение было отклонено. Между тем новые правила мэрского отчета существенно ужесточились – по ним Высокинский будет отчитываться впервые.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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