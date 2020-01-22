Депутаты определили для Высокинского новые правила ежегодного отчета

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга одобрила скорректированный вариант положения о ежегодном отчете главы города. Теперь документ 28 января рассмотрит городская дума, и в случае его утверждения, мэр Александр Высокинский будет докладывать депутатам о работе администрации в июне 2020 года уже по новым правилам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работа над проектом заняла больше полугода. Юристы администрации Екатеринбурга несколько раз вносили поправки, и в итоге добились, чтобы из документа исчез пункт о «техническом неуде» для Высокинского за отсутствие отчета в поставленные сроки. Сегодня представителям мэрии удалось продавить еще одну важную для них поправку – срок внесения в думу отчета главы города перенесен с 1 мая на 1 июня. В целом, администрация предлагала внести 17 изменений в новое положение, но депутаты утвердили только четыре из них. В частности, в документе словосочетание «администрация города» будет писаться с большой буквы. «Это ваша победа!», – иронизировал разработчик положения, депутат Дмитрий Сергин. Также в положении скорректирован пункт о том, что глава города должен исполнять требования депутатов, указавших ему на недостатки в работе. Изначально эти требования могли выдвигать постоянные комиссии, теперь только дума.

Остальные поправки касались информации, которой мэр обязан делиться с депутатами во время ежегодного отчета. Народные избранники настояли на том, чтобы глава подробно отчитывался по деятельности МУПов, реализации Генплана и других стратегических документов, выполнению прогноза социально-экономического развития города.

Депутат Сергей Шадрин предлагал еще одно изменение – мэр должен сообщать о количестве внесенных в его адрес представлений надзорных органов. Но против этой поправки выступила городская прокуратура. «Это некорректный критерий для оценки деятельности главы города, а также вмешательство в работу прокуратуры», – заявила старший помощник прокурора Екатеринбурга Евгения Давыдова. Поправку в итоге отклонили, но Шадрин отметил, что запросит мнение областной прокуратуры по данному вопросу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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