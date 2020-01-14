Депутаты отменили технический «неуд» для Высокинского за отсутствие отчета

В гордуме Екатеринбурга продолжается работа над положением о ежегодном отчете главы города Александра Высокинского. В документе предлагается подробно расписать, о чем и в какой срок должен докладывать мэр депутатам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня депутаты приняли отредактированный вариант положения, хотя мэрия вновь выступила с поправками и просила отложить проект. После замечаний прокуратуры и юристов Уральского института регионального законодательства, из документа исчез пункт о возможности думы автоматически выставлять мэру оценку «неудовлетворительно», если тот не представит отчет вовремя. По мнению экспертов, такая формулировка создает дополнительные условия для отставки главы города, то есть ограничивает самоуправление. Также Высокинского освободили от обязанности сообщать депутатам, какие предписания прокуратуры и других надзорных ведомств получила администрация города за отчетный год. И, наконец, мэрский отчет будут рассматривать только постоянные комиссии думы, а не счетная и общественная палаты, как раньше настаивали депутаты.

Разработчик положения Дмитрий Сергин заявил, что не согласен с отменой этих пунктов, но подчинится мнению большинства коллег. Тем не менее, в положении остался перечень вопросов, по которым Александр Высокинский должен отчитаться перед депутатами: деятельность МУПов, выполнение муниципальных программ, работа районных администраций, реализация плана стратегического развития Екатеринбурга.

В основном, споры разгорелись из-за даты внесения отчета мэра в думу. Депутаты предлагали поставить на середину мая, но запротестовал первый вице-мэр Александр Ковальчик. «Администрация города подводит финансовые итоги к концу апреля. Дать объективные данные к 1 мая невозможно. Можно к 1 июня, но это огромный объем работы!», – посетовал чиновник.

По словам Ковальчика, в проекте положения осталось много непроработанных технических нюансов, которые в будущем выльются в недопонимание между думой и мэрией. Но Дмитрий Сергин не отступал: «Почему администрация только сейчас проснулась? У вас было полтора года, чтобы внести проект положения в думу, но вы этого не сделали. Сейчас мы рассматриваем документ, который с июня ждал корректировки. Но только сейчас начались придирки к каждой запятой».

«Мы не проснулись, а тщательно готовили поправки, – обиженно парировал Ковальчик. – Если дума примет это положение сейчас, то заложит себе мину. Я бы опасался работать с таким недоработанным документом».

После затяжной дискуссии депутаты и сотрудники мэрии все-таки нашли компромисс. Поправки администрации будут объединены с отредактированным положением, а затем этот документ 22 января рассмотрит комиссия по местному самоуправлению. Если разногласий не возникнет, то 28 января дума окончательно примет положение об отчете главы города. Соответственно, второй отчет Александра Высокинского будет проходить уже по новому регламенту.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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