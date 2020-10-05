Депутаты хотят отобрать у Высокинского право единолично распоряжаться муниципальным имуществом

Екатеринбургский депутат Дмитрий Сергин подготовил пакет поправок для усиления роли думы в принятии решений по распоряжению муниципальным имуществом. Речь идет как о приватизации городских активов, так и заключения концессионных соглашений и муниципально-частного партнерства. Сергин считает, что депутаты должны более активно участвовать в согласовании условий продажи или передачи городского имущества, чтобы сделать эти процессы прозрачными.

В первую очередь, это возможная концессия общественного транспорта Екатеринбурга. Ранее мэр Александр Высокинский отмечал, что обновить подвижные составы троллейбусов и трамваев без привлечения частных средств невозможно – это слишком дорого обойдется бюджету. Дмитрий Сергин отметил, что в этой схеме есть большой риск.

«По федеральному закону концессионер должен получить фиксированную сумму прибыли от соглашения. Если этого не случится, то город обязан принять меры по обеспечению возврата вложенных средств [частника]. Это либо повышение тарифа на проезд через Региональную энергетическую комиссию, либо в бюджете придется заложить недостающую сумму по договору с концессионером. И то и другое, прямо или косвенно, ударит по кошелькам горожан. Я посчитал, что если условия соглашения будут обсуждаться публично, вместе с депутатами, то расчеты будут более взвешенными», – пояснил «Новому Дню» депутат.

Сергин считает, что такой же подход должен быть при утверждении годового плана приватизации муниципального имущества. Он напомнил, что в 2018 году администрация города предложила профильной комиссии думы одобрить приватизацию сразу пяти МУПов. Причем два предприятия еще до принятия депутатского решения были реорганизованы в ОАО, то есть прошли первый этап подготовки к продаже. «Получается так, что до депутатов доносят информацию, а потом администрация поступает, как ей заблагорассудится», – добавил автор поправок. Также он считает, что под контролем думы должны находиться договоры по муниципально-частному партнерству – решение принимает мэр, но с согласия депутатов.

Но для того, чтобы провести эти поправки, городской думе придется изменить Устав города, так как в нынешней редакции документа только глава Екатеринбурга может выносить имущественные вопросы на рассмотрение думы. А также необходимо отредактировать положение о муниципальных правовых актах, поскольку сейчас у главы города есть право вето на депутатские инициативы по имущественным вопросам.

Дмитрий Сергин уверен, что найдет поддержку среди коллег. «Я уже поговорил с другими депутатами. На первом этапе есть понимание, что лишними эти полномочия думы не будут. Когда начнет подробно обсуждать – да, кто-то может не согласиться. Может быть, появятся новые поправки и дополнения. Я не ищу простых путей, будут убеждать коллег», – прокомментировал собеседник агентства.

Отметим, что нынешний состав думы последовательно добивается расширения своих полномочий. Так, депутаты установили новые правила ежегодного отчета мэра, добились права согласовывать муниципальные программы, через которые проходят 90% бюджетных средств, а также требуют отчетности администрации по исполнению депутатских запросов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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