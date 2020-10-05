российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 октября 2020, 18:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Депутаты хотят отобрать у Высокинского право единолично распоряжаться муниципальным имуществом

Екатеринбургский депутат Дмитрий Сергин подготовил пакет поправок для усиления роли думы в принятии решений по распоряжению муниципальным имуществом. Речь идет как о приватизации городских активов, так и заключения концессионных соглашений и муниципально-частного партнерства. Сергин считает, что депутаты должны более активно участвовать в согласовании условий продажи или передачи городского имущества, чтобы сделать эти процессы прозрачными.

В первую очередь, это возможная концессия общественного транспорта Екатеринбурга. Ранее мэр Александр Высокинский отмечал, что обновить подвижные составы троллейбусов и трамваев без привлечения частных средств невозможно – это слишком дорого обойдется бюджету. Дмитрий Сергин отметил, что в этой схеме есть большой риск.

«По федеральному закону концессионер должен получить фиксированную сумму прибыли от соглашения. Если этого не случится, то город обязан принять меры по обеспечению возврата вложенных средств [частника]. Это либо повышение тарифа на проезд через Региональную энергетическую комиссию, либо в бюджете придется заложить недостающую сумму по договору с концессионером. И то и другое, прямо или косвенно, ударит по кошелькам горожан. Я посчитал, что если условия соглашения будут обсуждаться публично, вместе с депутатами, то расчеты будут более взвешенными», – пояснил «Новому Дню» депутат.

Сергин считает, что такой же подход должен быть при утверждении годового плана приватизации муниципального имущества. Он напомнил, что в 2018 году администрация города предложила профильной комиссии думы одобрить приватизацию сразу пяти МУПов. Причем два предприятия еще до принятия депутатского решения были реорганизованы в ОАО, то есть прошли первый этап подготовки к продаже. «Получается так, что до депутатов доносят информацию, а потом администрация поступает, как ей заблагорассудится», – добавил автор поправок. Также он считает, что под контролем думы должны находиться договоры по муниципально-частному партнерству – решение принимает мэр, но с согласия депутатов.

Но для того, чтобы провести эти поправки, городской думе придется изменить Устав города, так как в нынешней редакции документа только глава Екатеринбурга может выносить имущественные вопросы на рассмотрение думы. А также необходимо отредактировать положение о муниципальных правовых актах, поскольку сейчас у главы города есть право вето на депутатские инициативы по имущественным вопросам.

Дмитрий Сергин уверен, что найдет поддержку среди коллег. «Я уже поговорил с другими депутатами. На первом этапе есть понимание, что лишними эти полномочия думы не будут. Когда начнет подробно обсуждать – да, кто-то может не согласиться. Может быть, появятся новые поправки и дополнения. Я не ищу простых путей, будут убеждать коллег», – прокомментировал собеседник агентства.

Отметим, что нынешний состав думы последовательно добивается расширения своих полномочий. Так, депутаты установили новые правила ежегодного отчета мэра, добились права согласовывать муниципальные программы, через которые проходят 90% бюджетных средств, а также требуют отчетности администрации по исполнению депутатских запросов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.20

В Екатеринбурге школа попросила детей приходить на занятия в масках. / В Свердловской области вводят новые запреты из-за коронавируса и переводят сотрудников на дистант. / 823 утки и 387 голубей: Екатеринбург поучаствовал в ежегодном народном учете птиц EuroBirdwatch 2020. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Депутаты определили для Высокинского новые правила ежегодного отчета

Высокинский заставил гордуму поторговаться за контроль над бюджетом Екатеринбурга

Гордума потребует отчета от мэрии по расходам «депутатских миллионов»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия, Экономика,