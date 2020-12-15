Мэрия Екатеринбурга готовит правовую базу для концессии общественного транспорта

Комиссия по муниципальной собственности гордумы Екатеринбурга сегодня одобрила проект нового «Положения о концессионных соглашениях», который открывает дорогу частным инвесторам к муниципальной собственности. Документ, разработанный в администрации города, не касается объектов теплоснабжения и системы водоснабжения (по ним позже будут подготовлены отдельные положения), но явно служит правовой базой для будущей концессии общественного транспорта. Депутаты хотят усилить роль думы в принятии концессионных соглашений, но еще не договорились, как это сделать.

Новую редакцию положения депутатам представил замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров. По его словам, главным отличием является то, что полномочия по заключению концессионных соглашений передаются главе Екатеринбурга, действующему от имени администрации, тогда как раньше эти вопросы были отнесены к ДУМИ. По факту департамент не проводил такую работу, поскольку город в последние годы не участвовал в концессиях. Кроме того, в принятии решения о заключении концессионного соглашения теперь участвует координационный совет мэрии по инвестициям, а условия договора определяет конкурсная комиссия, в составе которой могут быть два депутата городской думы. Остальные правки положения – нюансы организационной работы администрации при заключении концессии.

Депутат Роман Ступников поинтересовался, чем вызвана необходимость принимать новое положение. Захаров на это ответил, что старый документ «морально устарел», а в администрацию уже несколько раз поступали предложения о концессиях, поэтому требуется урегулировать процедуру. На уточняющие вопросы депутатов чиновник сообщил, что речь идет о концессии общественного транспорта. Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский отмечал, что обновить подвижные составы троллейбусов и трамваев без привлечения частных средств невозможно – Гортранс терпит убытки. Захаров отметил, что мэрия уже второй год ведет бумажную подготовительную работу по транспорту – идет оформление земельных участков в муниципальную собственность, узаконивание некоторых объектов. Когда эта работа будет закончена – неизвестно. При этом докладчик привел пример актуальной концессии, в которой сейчас участвует Екатеринбург. Это строительство трамвайной ветки в Верхнюю Пышму за счет средств УГМК, но концендентом выступает Свердловская область, а не город.

Что касается передачи муниципальной собственности частным инвесторам, Захаров заявил: «Мы не видим никаких опасностей при принятии концессионных соглашений». Но народные избранники с ним не согласились. Дмитрий Сергин обратил внимание, что по федеральному закону концессионер должен получить фиксированную сумму прибыли от соглашения. Если этого не происходит, то город обязан покрыть недостающую сумму из бюджета, то есть вернуть частному инвестору часть вложенных средств. В случае общественного транспорта такой возврат может быть обеспечен за счет повышения цен на проезд. Чтобы не допустить этого, Сергин предложил дать думе возможность блокировать решение мэра о заключении концессии. Но его поправки были отклонены. Юристы заявили, что предложение Сергина нарушает федеральное законодательство, так как дума не может согласовывать постановления исполнительного органа власти, и содержит коррупциогенный фактор, поскольку неясно, по каким основаниям депутаты могут заблокировать заключение договора. Дмитрий Сергин продолжал настаивать, что речь идет только об усилении контроля за муниципальным имуществом со стороны думы.

«Вы что же, не доверяете сотрудникам администрации, которые занимаются этими вопросами?» – удивился пылкости депутатов профильный вице-мэр Игорь Сутягин. «Нет, не доверяем! Я и сейчас вижу плохое управление [муниципальными] предприятиями», – крикнул с места Роман Ступников.

Далее дискуссия перешла в обсуждение, можно ли увеличить число депутатов, которые будут работать в конкурсной комиссии для определения условий концессии, например, с двух до двадцати. По этому вопросу народные избранники так и не договорились. Во время голосования большинство членов думской комиссии поддержали проект положения и вынесли вопрос на думу, но депутаты оставили за собой право вносить новые поправки в документ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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