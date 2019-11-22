Высокинский заставил гордуму поторговаться за контроль над бюджетом Екатеринбурга

Депутаты гордумы потребовали полного контроля над бюджетом Екатеринбурга – они желают, чтобы администрация согласовывала с ними все муниципальные программы, через которые проходит 90% средств казны. Согласование нового положения споткнулось о перераспределение средств в рамках одной программы: договориться, какие суммы корректировок мэрия имеет право не обсуждать, не удалось. А депутаты, к тому же, задумались, потянут ли они новую нагрузку.

Рабочая группа сегодня обсуждала в основном один момент нового положения утверждения муниципальных программ: что делать в случае, когда требуется перераспределить деньги в рамках одной программы, особенно если решение необходимо принимать срочно из-за риска упустить федеральное или областное софинансирование.

Вести торги за контроль над бюджетом с депутатами сегодня пришел глава города Александр Высокинский. «Определенная свобода в этом вопросе нам необходима. Когда федералы спрашивают: вы можете освоить сумму быстро? Если мы отвечаем да, нам дают софинансирование, но решение надо принимать быстро, желающих получить деньги много. Иногда решение надо принимать за неделю-две, иногда за два-три дня. Если мы будем затягивать, исчезнет источник получения областных и федеральных денег», – объяснил мэр народным избранникам и напомнил, что часто вопрос о деньгах от Федерации ставится летом, когда депутаты в отпусках, и их на заседание непросто собрать. «Мы готовы не выносить это на думу, а рассматривать только на комиссиях, это ускорит процесс», – предложила председатель рабочей группы Елена Бондаренко. Высокинский в свою очередь сделал иное предложение: когда вопрос надо решить оперативно, то просто информировать председателя комиссии о поправках, которые вносятся.

Депутаты решили, что есть смысл именно информировать в случаях, когда корректировки не глобальны, а дальше – решать вопрос на комиссиях. Но договориться о том, что же считать небольшими корректировками, не удалось. Александр Высокинский предложил: при корректировках до 50% информировать, свыше – выносить на комиссию. «Давайте 30%", – не согласилась Елена Бондаренко. Ее поддержали и другие депутаты. «Ну давайте начнем торг: наше предложение 50%, ваше 30%. Ну тогда 40%?" – со смехом сказал глава города. В итоге депутаты и чиновники решили собраться еще раз, чтобы обсудить этот вопрос. Сегодня же они смогли согласовать предложение по срокам рассмотрения новых программ: у депутатов будет три недели после предложения мэрии, если они в срок не уложатся, то чиновники будут принимать решение самостоятельно.

Добавим, несмотря на то, что народные избранники сами потребовали вернуть им полный контроль над бюджетом, у них нет полного понимания, как это будет происходить. Елена Бондаренко в разговоре с журналистами предположила, что, возможно, будет создана некая группа, куда войдут спикер и главы профильных комиссий – и они будут заниматься одобрением муниципальных программ. При этом депутаты – пока – будут только давать рекомендации по программам. Но если администрация города не будет к ним прислушиваться, то регламент поменяют. Депутат Алексей Вихарев вообще не уверен, что у думы получится качественно заниматься муниципальными программами. «У мэрии около тысячи человек для этого есть. А нам что, выделять деньги на расширение штата аппарата или на помощников?" – прокомментировал он.

Добавим, неделю назад дума впервые собиралась на обсуждение этого вопроса. Тогда депутаты заявляли, что готовы собираться «по первому звонку» даже во время летних каникул, если понадобится внести срочные поправки в программы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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