Гордума потребует отчета от мэрии по расходам «депутатских миллионов»

Екатеринбургские депутаты недовольны тем, как администрация города работает с их заявками на решение социальных проблем в избирательных округах. Речь идет о так называемом депутатском миллионе. Народные избранники не имеют прямого доступа к этим деньгами, но могут направить их через бюджет на выполнение наказов избирателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тема «депутатских миллионов» была поднята сегодня на заседании бюджетной комиссии думы. Депутат Дмитрий Сергин сообщил, что в декабре он оставлял заявку на ремонт детского сада, но администрация Чкаловского района теперь предлагает ему перенаправить эти деньги на ремонт тротуара.

«Напомню, что расходы на исполнение заявок депутатов были предметом договоренностей между думой и мэрией при принятии бюджета. Я хочу знать, где в бюджете прописаны эти строки расходов. Сейчас район показывает пальцем на город, а город посылает к району. Я с зимы не могу решить вопрос с садиком!» – негодовал депутат.

Начальник финансового департамента Анна Турунцева заверила, что все заявки депутатов доведены до главных распорядителей бюджетных средств и будут исполнены. Вице-мэр по экономике Марина Андрусь пояснила, что сотрудники районных администраций сейчас пытаются решить первоочередные проблемы, так как попали в сложную финансовую ситуацию из-за пандемии. Она предложила депутатам, которые сталкиваются с неисполнением своих заявок, обращаться напрямую в финансовый департамент.

Возмущение Сергина поддержали и другие депутаты. Владимир Крицкий предложил рассмотреть этот вопрос на отдельном совещании с приглашением мэра Александра Высокинского и руководителей подразделений мэрии. Протокольно это предложение было отмечено.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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