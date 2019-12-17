Екатеринбургские депутаты приняли скандальный бюджет-2020 за десять минут

Гордума Екатеринбурга утвердила проект бюджета на 2020 год во втором чтении. На рассмотрение вопроса у депутатов ушло около десяти минут, передает корреспондент РИА «Новый День». За голосованием думы наблюдали глава города Александр Высокинский и руководитель аппарата губернатора Вадим Дубичев.

Перед принятием решения депутаты поинтересовались у спикера Игоря Володина, когда состоится собрание для обсуждения переезда думы в здание ЦУМа и расходов на СМИ. Напомним, что часть избранников выступают резко против этой затеи и предлагают перенаправить деньги на школы и детсады. Володин подтвердил, что обсуждение будет в январе.

Мэр Александр Высокинский также ответил на несколько вопросов. Он подтвердил, что городская администрация откорректирует программу по замене лифтов в многоквартирных домах и в 2020 году займется восстановлением Краснознаменной группы на Плотинке – разработка проекта снесенной в 2013 году конструкции уже ведется и будет готова в следующем году.

Голосование депутатов обошлось без неожиданностей: 28 из 34 избранников поддержали проект бюджета, несмотря на то, что предыдущие два месяца в думе шли ожесточенные споры по распределению расходов.

Напомним параметры казны на 2020 год: доходы города составят 47,406 млрд рублей, расходы – 49,282 млрд рублей. Дефицит определен в размере 1,876 млрд рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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