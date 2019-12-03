Пошли на компромисс: дума Екатеринбурга приняла городской бюджет в первом чтении

Гордума Екатеринбурга приняла проект городского бюджета на 2020 год в первом чтении.

Несмотря на споры в профильных комиссиях думы, большинство депутатов одобрили документ. Ключевым аргументом стало то, что областное правительство гарантировало поставку в городские больницы оборудования для ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний на сумму 400 млн рублей, а также субсидию в 100 млн рублей на отселение из ветхого жилья.

Напомним, эти договоренности были достигнуты на субботней встрече в резиденции губернатора, в которой приняли участие мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и спикер городской думы Игорь Володин.

Кроме того, по запросам депутатов в городском бюджете будет заложено 183 млн рублей на замену лифтов и 50 млн рублей на программу развития отдаленных территорий. Все эти корректировки отразятся во втором чтении финансового документа.

Тем не менее, некоторые депутаты выставили дополнительные требования. Константин Киселев попросил изыскать дополнительные 50 млн рублей на здравоохранение, а также представить думе отчет о деятельности медиаблока мэрии, на который в следующем году заложено 124 млн рублей. Так как депутаты были недовольны газетой «Пенсионер», выпуск этого издания был приостановлен, сообщил глава города Александр Высокинский.

Александр Колесников эмоционально выступил против переезда думы в ЦУМ и потребовал исключить эти расходы из бюджета. «Это делается, чтобы дискредитировать думу, подорвать авторитет депутатов. Мы не заслужили этих помещений, и если сейчас сдадимся, то совершим самую большую ошибку, от которой не отмыться», – заявил депутат.

Другие избранники, которые на прошлой неделе выступали против бюджета, сегодня поменяли свою точку зрения. Так, фракция КПРФ решила поддержать проект, так как мэрия все-таки пошла на уступки в некоторых вопросах. «А во втором чтении посмотрим», – отметил Роман Ступников. Единороссы проголосовали за бюджет в полном составе. Таким образом, документ в первом чтении поддержали две трети депутатов.

Напомним бюджет Екатеринбурга на 2020 год утвержден в общих параметрах: доходы 47,406 млрд рублей, расходы 49,282 млрд рублей, дефицит составит 1,876 млрд рублей. Расходы по отдельным разделам будут обсуждаться во втором чтении.

«Нам удалось войти в режим взаимодействия с думой и снять основные вопросы. Будем ещё обсуждать, нужна ли муниципальная газета для горожан старшего возраста или нет, будет ли дополнительно выделено 100 млн рублей на метро. Идет бюджетный процесс, и он непростой. В разные годы этот процесс был разным. На сегодняшний день мы работаем с депутатами достаточно плотно. Если убрать все политические спекуляции, то все нормально», – прокомментировал решение депутатов мэр Александр Высокинский.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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