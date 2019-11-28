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Четверг, 28 ноября 2019, 10:15 мск

Новости Екатеринбург

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На переезд гордумы в ЦУМ потратят больше 20 млн рублей

Переезд екатеринбургской городской думы в новые помещения в Центральном универмаге обойдется казне в 21 млн рублей, передает корреспондент «Нового Дня». Деньги нужны на покупку мебели и оборудования, необходимых для работы депутатов. Такие об этом рассказали сегодня на заседании бюджетной комиссии ЕГД.

Руководитель аппарата мэрии Илья Захаров сообщил: несмотря на то, что депутаты ранее выразили протест по поводу переезда, ЕГД готовится сменить прописку. Вице-спикер думы Виктор Тестов сообщил, что несколько депутатов отказались от подписей, которые они поставили ранее под обращением Александра Колесникова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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