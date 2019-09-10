Гордума Екатеринбурга после переезда в ЦУМ может увеличить число депутатов (ФОТО, ВИДЕО)

В начале 2020 года городская дума Екатеринбурга планирует переехать в новое здание – депутаты и думский аппарат займут четвертый и пятый этажи торгового центра ЦУМ. Сейчас в этих помещениях идет ремонт, рабочие выполняют отделочные работы. Вице-спикер Виктор Тестов провел для журналистов экскурсию по площадке и рассказал, как будут выглядеть новые залы думы совсем скоро.

ЕГД переедет в ЦУМ. Экскурсия

По словам зампредседателя думы, ранее на этом месте располагались торговые площади, что повлияло на общее обустройство помещений. К примеру, посреди большого зала заседаний стоят несколько несущих колонн, которые в нескольких точках заслоняют обзор центральной трибуны. Чтобы исправить этот недостаток, на стенах будут размещены два монитора для трансляций. Здесь смогут разместиться 70-75 человек, 45 мест, оснащенных системой электронного голосования, предусмотрено для депутатов (сейчас в городской думе 36 народных избранников). Виктор Тестов отметил, что в систему будет встроена защита, чтобы ни один парламентарий не смог проголосовать за другого.

Журналисты смогут наблюдать за работой депутатов как из зала, так и из пресс-комнаты. На пятом этаже устроены кабинеты депутатов и их помощников – окна выходят на южную сторону, с видом на офисники и храм Большой Златоуст. В новом здании предусмотрено еще два зала поменьше – для заседаний комиссий. Они расположены на четвертом этаже, туда журналистов не пустили. По данным источника «Нового Дня», там же будут располагаться кабинеты нового медиахолдинга мэрии.

Зато Виктор Тестов показал место, где планируется устроить мини-музей Екатеринбургской городской думы. В небольшой нише появятся витрина с архивными документами, на противоположной стене повесят портреты почетных горожан Екатеринбурга. «Мало кто знает, что гордума Екатеринбурга – старейший представительный орган в России. Она появилась 232 года назад, раньше Московской гордумы», – отметил вице-спикер.

Виктор Тестов подчеркнул, что интерьеры новой думы будут нейтральными. Определяющим в выборе мебели и материалов стала дешевизна и гарантия качества. «Мы сначала хотели сделать все в стиле хай-тек, а потом подумали и решили, пусть будет хай-так. Как вы видите, все довольно скромно», – пошутил Тестов, но добавил, что в новом здании предусмотрены пандусы для маломобильных граждан.

Попасть в новое здание думы можно через вход в мэрию со стороны Банковского переулка. Виктор Тестов предупредил, что в будущем в городской администрации может появиться пропускной режим – по крайней мере, такая инициатива сейчас обсуждается. В этом случае на первом этаже рядом дума откроет дежурную приемную для граждан. Предполагается, что там будут работать сотрудник думского аппарата и один депутат. Возможно, даже появится график дежурства для народных избранников.

Напомним, общая стоимость переезда городской думы составила порядка 38,9 миллионов рублей. Оргтехника и мебель будут завезены на новое место не раньше декабря. По оценке Виктора Тестова, сейчас готовность помещений составляет 50%. Он отметил, что дума и мэрия планируют устроить торжественную церемонию открытия нового здания с перерезанием красной ленточки. Среди почетных гостей ожидаются сенатор РФ Аркадий Чернецкий и ректор УрГЭУ Яков Силин – оба в свое время были председателями екатеринбургской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук

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