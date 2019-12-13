Екатеринбургский депутат пожаловался Жириновскому на переезд думы в ЦУМ

Екатеринбургский депутат Дмитрий Николаев написал обращение к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому с просьбой повлиять на партийцев в городской думе. Николаев считает, что на них оказывает давление «Единая Россия» при переговорах о переезде думы в помещения ЦУМа. Речь, прежде всего, идет о спикере ЕГД Игоре Володине, отмечает корреспондент РИА «Новый День». Фракция ЛДПР в городской думе состоит из трех депутатов, включая самого Дмитрия Николаева.

Автор письма заявляет, что депутаты могут продолжать работать в старых помещениях городской думы на Ленина, 24. По его словам, решение о переезде думы в здание Центрального универмага непопулярно среди населения Екатеринбурга. Также Николаев поддержал инициативу о перенаправлении расходов, которые закладываются в бюджете на переезд, на развитие школ и детских садов. По данным финансистов мэрии, это порядка 17,5 миллионов рублей (изначально называлась цифра 21 миллион рублей). Напомним, такую поправку пыталась провести думская комиссия по местному самоуправлению, но ее отклонила бюджетная комиссия.

Скандал с переездом думы разгорелся в ноябре 2019 года. Несмотря на то, что помещения ЦУМа были освобождены несколько лет назад, а активный ремонт шел с весны этого года, в ноябре большая часть депутатов отказались переезжать. Александр Колесников написал соответствующее обращение к мэру Александру Высокинскому, под которым подписались 22 депутата. Вчера выяснилось, что письма в мэрии никто не видел, а число несогласных с переездом думцев сократилось. По данным источника «Нового Дня», сейчас спикер Игорь Володин по одиночке вызывает депутатов и пытается уговорить их на переезд. Изначально планировалось, что аппарат думы уже после новогодних каникул будет работать в новых помещениях, но затем сроки сместились на май 2020 года. По официальной версии, еще не закуплено нужное оборудование.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.12.19

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