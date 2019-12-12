Бюджетная комиссия заморозила расходы на переезд думы и депутатский пиар

Бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга отменила вчерашнее решение комиссии по МСУ, оставив без изменений смету расходов на деятельность думы – в том числе в части затрат на СМИ и на переезд депутатов в помещения ЦУМа. Однако эти деньги будут зарезервированы, и уже после принятия бюджета-2020 народные избранники на общем собрании решат, на какие цели их потратить. Примечательно, что главным распорядителем средств остается спикер думы Игорь Володин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о сумме в 29,2 миллиона рублей. Из них 11,8 млн рублей – это расходы на освещение в СМИ работы депутатов, 17,5 млн – расходы на переезд в ЦУМ. Обсуждение этих затрат вылилось в эмоциональную дискуссию – депутаты кричали, обвиняли друг друга в антинародных решениях и самопиаре и в целом не стеснялись в выражениях. Против переезда думы активнее всех возражал Александр Колесников. Он требовал от администрации ответа на его письмо, где были подписи депутатов с отказом переезжать. Руководитель аппарата думы Алексей Ситник сообщил, что официально никакого письма не поступало, а вице-спикер Виктор Тестов добавил, что депутаты могут писать письмо хоть Деду Морозу, но это не является официальным решением. Михаил Вечкензин поддержал Колесникова и заявил, что коллеги ведут себя «не по-пацански».

Те же депутаты потребовали убрать из думской сметы расходы на СМИ и перенаправить деньги школам и детсадам, как и предлагали вчера на комиссии по МСУ. Спикер Игорь Володин решительно возразил: «У некоторых депутатов хватает денег на самопиар, а как быть другим? По сравнению с другими городами у нас небольшая доля затрат на СМИ. И по большей части, это никакой не пиар, а информирование населения о решениях думы, об изменениях в законах».

Владимир Крицкий в качестве альтернативы предложил недовольным коллегам и вовсе отказаться от бюджетного финансирования думы, а потом скинуться из своего кармана на аренду помещения и зарплаты сотрудников аппарата. В ответ Колесников пустился в рассуждения, что в Древнем Риме сенат не имел собственного помещения, так что современным депутатам стоило бы вспомнить историю. «Римская империя правила полмиром тысячу лет!" – разгорячился депутат.

«А потом пришли варвары», – уколол Крицкий.

«Мне не нужны траты на СМИ, я хожу и с народом общаюсь. Я не боюсь ходить ночью один по Сортировке. А кто боится сумасшедших избирателей, не идите тогда в думу», – не унимался Колесников.

Михаил Вечкензин припомнил, что деньги думы можно направить на развитие отдаленных территорий. На робкое замечание от финансистов мэрии, что в бюджете уже предусмотрено 50 млн рублей на эти цели, он заявил, что нужно «хотя бы пять миллиардов».

«Мне не нравится, когда спекулируют стариками и детьми. Чего же вы тогда летом корректировку бюджета на 4 млрд не хотели принимать?" – обратилась к коллегам Елена Дерягина. Александр Колесников в ответ предложил депутатам-единороссам честно рассказать про антинародные реформы своей партии. «Кто сейчас будет голосовать за эти деньги, тот против детей!" – крикнул он.

Чтобы хоть как-то унять собравшихся, председатель бюджетной комиссии Елена Бондаренко предложила сформулировать новые поправки к бюджету. Александр Колесников и Алексей Вихарев вновь настаивали, что нужно перенаправить спорные деньги в раздел «Образование», но на этот раз для принятия инициативы голосов не хватило. Владимир Крицкий в качестве компромисса предложил провести общее собрание депутатов и на нем решить, куда тратить деньги. В таком случае сегодняшний спор не станет причиной блокировки бюджета во втором чтении, которое запланировано на 17 декабря. За поправку Крицкого проголосовали 6 человек – этого хватило для принятия решения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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