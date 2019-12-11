Бюджет-2020: екатеринбургские депутаты возмутились тратами на самих себя

Комиссия по вопросам местного самоуправления гордумы Екатеринбурга приняла бюджет-2020 во втором чтении, но с претензиями. Депутатам не понравилось, что в следующем году в разы увеличиваются траты на освещение работы думы в СМИ – до 11,8 млн рублей. Часть избранников предложили направить эти деньги на нужды школ и детсадов, но эта поправка не прошла при голосовании. Однако комиссия отметила в протоколе, что этот пункт будет учтен при рассмотрении бюджета на думе.

Как пояснил руководитель аппарата думы Алексей Ситник, в текущем году на информирование о деятельности думы было потрачено чуть более 100 тысяч рублей. Эти средства пошли на печать решений ЕГД в «Екатеринбургском вестнике» и «Областной газете», как того требует федеральный закон. В следующем году ситуация принципиально изменится – каждый депутат сможет рассказывать о своей работе избирателям в разных СМИ: печатных газетах, новостных агентствах, на радио и ТВ. Контракты будут разыгрываться на муниципальных тендерах. Изначально аппарат думы просил на эти цели 3,8 миллионов рублей, но администрация предложила увеличить финансирование до 11,857 миллионов рублей.

Депутат Виктор Сомиков выступил резко против расходов «на самих себя». По его мнению, освещение работы думы может взять на себя МАУ «Город». В процессе дискуссии выяснилось, что за 2019 год городской медиа-холдинг ни разу не пригласил депутатов на интервью, хотя начальник департамента информационной политики Алексей Редин утверждал обратное.

Константин Киселев заявил, что отказывается от денег, которые должны пойти на освещение его личной депутатской работы: «Мне никаких проплаченных публикаций о себе не надо. Верните эти деньги в бюджет». Также он раскритиковал работу медиа-холдинга администрации. По словам Киселева, в МАУ «Город» работает 41 человек, а с учетом сотрудников двух профильных департаментов – информационной и внутренней политики – число сотрудников администрации, работающих на PR, достигает 100 человек. «Зарплата чиновника около 1 миллиона рублей. Мы сейчас тратим около 100 миллионов бюджетных рублей на никчемный и тупой пиар!», – эмоционально высказался депутат.

После этого председатель комиссии по МСУ Алексей Вихарев предложил сделать следующее: направить деньги, которые закладываются на освещение работы думы, в департамент образования. Константин Киселев выдвинул более радикальный план – ликвидировать МАУ «Город», а освободившиеся средства направить на здравоохранение. Однако, при общем голосовании поправки не прошли. Вихарев также предлагал перенаправить в школы 21 миллион рублей, которые заложены на переезд думы в ЦУМ. Однако эту статью расходов может утверждать только бюджетная комиссия думы – этот вопрос будет рассмотрен завтра на заседании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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