В гордуме Екатеринбурга со скандалом аннулируют решение о расходах на депутатский пиар

В городской думе Екатеринбурга разгорается скандал из-за неправильного подсчета голосов на сегодняшнем заседании комиссии по местному самоуправлению.

Напомним, депутаты голосовали за поправку Алексея Вихарева о том, чтобы перенаправить 11,8 миллиона рублей, предназначенные на пиар думы, на нужды школ и детских садов. За инициативу проголосовали пять из присутствующих 11 членов комиссии, этого количества не хватило для принятия решения. Однако уже после заседания было заявлено о технической ошибке при подсчете голосов – на видеозаписи видно, что руки подняли не пять, а шесть человек. Поэтому решение комиссии будет исправлено, а поправка о дополнительном финансировании школ считается принятой.

Однако не все так однозначно. Окончательно смету расходов на думу будет утверждать завтра бюджетная комиссия. Ее председатель Елена Бондаренко сообщила «Новому Дню», что поправка все же не набрала нужного количества голосов.

«Действительно возникла путаница. Но я сама видела, как депутат Владимир Стругов сначала поднял руку, а потом быстро опустил. Мы с ним созвонились, и он подтвердил, что не голосовал за предложение депутатов. То есть голосов все-таки было пять, и поправка считается непринятой. Но мы посмотрим, какое решение подготовит комиссия по МСУ», – рассказала председатель бюджетной комиссии.

Момент голосование на стоп-кадре с трансляции заседания. Руки подняли шестеро депутатов, но один из них передумал голосовать за

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Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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