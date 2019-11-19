Больше половины депутатов гордумы не хотят переезжать в ЦУМ

Екатеринбургский депутат Александр Колесников сегодня выступил против переезда думы в новое здание, которое располагается по соседству с мэрией. Новоселье городского парламента запланировано на начало 2020 года. Сейчас в будущем зале заседаний и кабинетах на четвертом и пятом этажах ЦУМа активно идет отделочный ремонт.

Александр Колесников подготовил специальное обращение к мэру Александру Высокинскому и зачитал документ в перерыве между обсуждением вопросов повестки заседания думы. «Я не только против переезда в новые помещения, но и категорически возражаю против расходования бюджетных средств на эти цели. Потребительские навороты в виде электронного голосования, бесконечная, ничем не оправданная смена мебели и псевдоевропейские ремонты нам не нужны. Призываю остальных депутатов, в ком еще осталась хоть капля совести, присоединиться к моему заявлению и отказаться от навязываемого переезда», – продекламировал депутат.

Как сообщил Колесников «Новому Дню», ему удалось собрать 21 подпись коллег. В думе, напомним, работают 36 депутатов.

Вице-спикер гордумы Виктор Тестов, который курирует переезд думы, отреагировал на скандальное заявление коллеги.

«Я был очень удивлен такому заявлению, ведь вопрос с переездом думы был решен еще три года назад. В помещениях уже сделан ремонт, планировка предусмотрена именно для работы органа представительной власти. Никаких дорогих затрат на материалы не было, все закупалось по ФЗ-44, так что плитка, светильники, мебель – все было дешево. Сейчас там осталось покрасить стены и провести связь, чтобы подключить оргтехнику. Готовность помещений близка к 100%. Я хочу напомнить, что система электронного голосования есть у наших коллег в Челябинске, Перми. Мы же до сих пор голосуем карточками, как при царе Горохе. Да и в зале заседаний думы очень тесно, порой не хватает мест даже для приглашенных гостей. Не стоит забывать и о сотрудниках аппарата думы, которые ежедневно делают большой объем работы с документами, им тоже нужны новые помещения. Возможно, Александр Евгеньевич своим заявлением хотел как-то выделиться, привлечь внимание. Или это попытка создать некую конфликтную ситуацию. Обращение Колесникова я еще не видел, с ним не успел переговорить. Чем все это закончится – время покажет», – прокомментировал «Новому Дню» вице-спикер.

Гордума переезжает в ЦУМ

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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