Депутат предложил продать новые помещения думы в ЦУМе

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев возмутился переездом депутатов в новые помещения, расположенные на верхних этажах ЦУМа. Напомним, завтра там должно состояться пленарное заседание ЕГД. Спикер Игорь Володин указал, что это единственный способ выполнить требования карантина. Но Вихарев считает, что пандемия коронавируса послужила всего лишь предлогом.

«Переезжать в шикарные хоромы в такое тяжелое время, тратить десятки миллионов рублей на ремонт, оборудование и прочее – это барство и оторванность от жизни. Да, проведение завтрашней думы в торговом центре подается как мера вынужденная и временная, но все прекрасно понимают, что это лишь слова, за которыми скрываются намерения окончательного переезда. Как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное. Я категорически против переезда, против бессмысленных и ненужных расходов. Поэтому предлагаю эти площади продать, а деньги – больше 500 миллионов рублей – передать на нужды городской медицины. А если продажа по каким-то причинам невозможна, то передать само помещение горздраву», – написал Алексей Вихарев на своей странице в фейсбуке.

Он также напомнил, что ранее против переезда в ЦУМ высказывались 22 депутата – это думское большинство. Народные избранники оставили свои подписи под обращением к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.20

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