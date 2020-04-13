Екатеринбургская дума завтра проведет первое заседание в ЦУМе

Екатеринбургские депутаты переедут в здание ЦУМа уже завтра – 14 апреля в новом помещении состоится пленарное заседание городской думы. Как сообщил «Новому Дню» председатель ЕГД Игорь Володин, другого варианта исполнить указ губернатора о карантинных мерах у думы нет.

«Мы не можем работать дистанционно – это не предусмотрено регламентом, да и технических средств для этого нет. Поэтому проведем заседание в новом помещении, только так можно соблюсти санитарные нормы. Депутаты будет рассажены на расстоянии полтора метра друг от друга. В зале заседаний проведем дезинфекцию, в комнате для прессы – тоже. Новые помещения для думы почти готовы. Но мы не сможем воспользоваться электронной системой голосования, так как ее нужно тестировать. Так что завтра будем голосовать карточками, как обычно», – рассказал спикер.

Он отметил, что помещения ЦУМа будут использоваться думой на время карантина в Екатеринбурге. При этом заседания постоянных комиссий можно проводить в старом зале, так как в нем можно рассадить 10-15 депутатов с соблюдением дистанции.

Напомним, 4 и 5 этажи торгового центра ЦУМ принадлежат департаменту по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга. Площади перешли в муниципальную собственность несколько лет назад, и активно готовились под размещение городской думы. Предполагалось, что депутаты переедут в новые помещения в январе 2020 года, но часть народных избранников взбунтовались и потребовали остаться на старом месте. В итоге вопрос о переезде был перенесен на лето.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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