Спикер гордумы: переезд думы в ЦУМ будет обсуждаться не раньше лета 2020 года

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин объяснил, почему сегодня на заседании снял вопросы о переезде депутатов в ЦУМ и расходах на СМИ.

Как сообщил «Новому Дню» спикер, администрация города до сих пор не представила никаких документов о передаче думе помещений по адресу: пер. Банковский, 3. «Там готовность помещений 99%. Но никакой конкретики по переезду до сих пор нет. Я уверен, что большинство депутатов поддерживают это решение. Против переезда выступает маленькая группа из 3-4 человек, и, по моему мнению, они занимаются самопиаром», – отметил Володин.

Что касается расходов на СМИ, председатель думы не доволен, что администрация Екатеринбурга не выполнила своего обещания: «Мы договаривались, что финансирование СМИ будет идти 50 на 50, то есть половина денег пойдет на освещение работы администрации, половина – на освещение работы думы. Или же совсем убрать эту статью расходов из бюджета. Администрация в итоге оставила думе 11,8 миллиона рублей, хотя общий бюджет на СМИ – 124 миллиона», – отметил собеседник агентства.

По словам Володина, дума вернется к обсуждению этих двух вопросов при корректировке городского бюджета на текущий год. «Раньше не имеет смысла», – считает спикер. Согласно плану работы ЕГД в первом полугодии, бюджетная комиссия рассмотрит корректировку казны только 9 июня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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