Спикер Екатеринбургской думы заблокировал обсуждение переезда депутатов в ЦУМ и расходов на СМИ

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин отказался обсуждать с коллегами переезд думы в помещения ЦУМа и корректировку расходов на депутатский пиар. Скандальные вопросы были внесены в повестку сегодняшнего заседания ЕГД в разделе «Разное».

«На сегодняшний день городской думе не передано никаких новых помещений, хотя это обещали сделать еще в сентябре 2019 года. Поэтому я не вижу смысла обсуждать этот вопрос. Что касается сметы думы. Мы ее согласовали в бюджете Екатеринбурга еще в конце декабря. Действительно, когда соглашение подписывали с администрацией, было оговорено, что половина сметы СМИ – а это 62 миллиона рублей – не была выполнена. Представили только 11 миллионов 857 тысяч рублей, которые запланированы на освещение депутатской работы в СМИ. Поэтому я не вижу причин обсуждать и это. Таким образом, оба вопроса не имеют логического решения», – заявил Володин и закрыл заседание думы. На этом трансляция из зала ЕГД оборвалась.

Напомним, в конце декабря при утверждении бюджета на 2020 года депутаты поспорили о расходах на переезд думы в ЦУМ (17,5 миллионов рублей) и освещение работы депутатов в прессе (11,8 миллионов рублей). Часть народных избранников предложили отказаться от этих трат, а деньги направить на детсады и школы. Некоторые депутаты даже написали жалобы, обратившись руководству партий, от которых были избраны.

Изначально Игорь Володин предлагал зарезервировать дискуссионные расходы и обсудить их в январе. На этих условиях дума одобрила проект бюджета-2020. Однако сегодня спикер, оставаясь главным распорядителем средств по депутатской смете, заблокировал обсуждение этих тем.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.01.20

Гордума Екатеринбурга единогласно приняла положение об отчете мэра. / Арестовано имущество руководителя ГК «Атлас Девелопмент» Городенкера. / Юрий Гулягин: благодаря прокуратуре уральцы смогли получить зарплату на 3 млрд рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»