Переезд думы Екатеринбурга в ЦУМ откладывается до мая 2020 года (ФОТО)

Переезд гордумы Екатеринбурга из здания администрации в помещения ЦУМ состоится не раньше мая 2020 года. Об этом «Новому Дню» сообщил спикер Игорь Володин.

«Конкретной даты переезда пока нет. Возможно, он состоится ближе к маю. Дело в том, что в помещениях пока нет необходимого оборудования. А переезжать просто так, когда еще есть проблемы, я считаю, не стоит», – заявил председатель думы в беседе с «Новым Днем».

Он также отметил, что в думе идут переговоры с теми депутатами, которые противятся переезду. Володин не сомневается, что этот вопрос будет улажен. Посодействовать этому пообещали и бывшие спикеры ЕГД Евгений Порунов и Яков Силин, которым вчера показали помещения ЦУМа.

По данным пресс-службы городской думы, ремонтные работы в новом здании практически завершены. В зал заседаний и кабинеты завезена мебель, установлена система кондиционирования и аппаратура для электронного голосования. Но оборудование пока не подключено к единой информационной системе.

Фото пресс-службы гордумы

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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