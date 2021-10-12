Депутаты ЕГД учатся жать на кнопки для голосования

Сегодня депутаты комиссии ЕГД по муниципальной собственности впервые голосуют с использованием электронной системы подсчета голосов, подобной той, что работает в заксобрании и Госдуме.

«Обращаю ваше внимание, что сегодняшнее заседание будет проводиться с помощью программного комплекса, который позволяет автоматически проводить подсчет голосов. Сегодня впервые будем тестировать эту электронную историю. Голосование осуществляется путем выбора на ваших мониторах кнопок «за», «против» или «воздержался». Думаю, разберемся», – заявил председатель комиссии Михаил Вечкензин – и по привычке поднял руку, чем развеселил коллег.

Как уже сообщал «Новый День», в 2019 году, когда гордума готовилась к переезду, не все одобрили его. Например, депутат Александр Колесников заявил, что «потребительские навороты в виде электронного голосования, бесконечная, ничем не оправданная смена мебели и псевдоевропейские ремонты нам не нужны». Вице-спикер Виктор Тестов возразил: «Я хочу напомнить, что система электронного голосования есть у наших коллег в Челябинске, Перми. Мы же до сих пор голосуем карточками, как при царе Горохе».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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