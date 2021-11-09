Казус в ЕГД: депутаты голосуют карточками при работающей электронной системе

В городской думе Екатеринбурга сложилась комичная ситуация. Депутаты вынуждены голосовать карточками, хотя в зале заседания есть электронная система голосования. Причина в антиковидных правилах: для соблюдения социальной дистанции избранники занимают места через одного, а при такой рассадке кнопок голосования на всех не хватает. Сегодня за закрытыми дверями в думе попытались решить вопрос с дополнительным оборудованием для зала. На доработку электронной системы голосования требуется порядка 9 миллионов рублей из бюджета, но большинство депутатов выступили против лишних трат.

«Около месяца назад на комиссии по градостроительству был инцидент. Голосовали карточками, и кто-то из депутатов быстро убрал руку, а сотрудники аппарата не успели посчитать. Потом долго разбирались, кто прав. Так появилось предложение доработать электронную систему голосования, но сегодня все отказались от этого решения. Поэтому пока длится пандемия, на заседаниях думы будем голосовать карточками. Как в каменном веке», – рассказал «Новому Дню» источник в думе.

Напомним, электронная система голосования в новом здании ЕГД была установлена еще в 2019 году. На полное обустройство депутатских помещений потратили порядка 200 миллионов рублей, переезд состоялся весной 2020 года. Однако тестировать электронную систему депутаты начали только этой осенью. Собеседник агентства рассказал, что электронным голосованием по-прежнему смогут пользоваться малочисленные думские комиссии. Но на пленарных заседаниях депутатам придется использовать карточки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

Две челябинские рецидивистки грабили екатеринбургских стариков. / Почти в 90% школ в Свердловской области Роспотребнадзор нашел нарушения в организации питания. / Екатеринбургские депутаты отказались менять правила отчета мэра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»