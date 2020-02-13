ФСБ посоветовала мэрии закрыться от горожан

Администрация Екатеринбурга намеревается ввести пропускной режим в здание городской ратуши. Руководитель аппарата мэрии Илья Захаров рассказал «Новому Дню», что пропускной режим может быть введен осенью 2020 года. Пока чиновники обсуждают, каким образом «фильтровать» посетителей.

«Это делается исключительно в целях обеспечения безопасности. В декабре прошлого года в здании администрации города прошли учения ФСБ, и поступила рекомендация усилить меры безопасности, в том числе ввести пропускной режим. Я предполагаю, что выглядеть это будет так. Посетитель показывает паспорт и сообщает, к какому должностному лицу он направляется. Если это происходит в приемные часы, то его пропускают. Но подчеркну, что эти нюансы еще обсуждаются», – сообщил чиновник.

Сейчас практически любой человек может попасть в мэрию – за исключением правого крыла на третьем этаже основного корпуса мэрии на проспекте Ленина. Там расположен кабинет главы и его замов, и просто так туда пройти нельзя.

Напомним, в здании администрации города находится и Екатеринбургская городская дума, в том числе кабинеты депутатов. Еще прошлой осенью народные избранники говорили, что мэрия рассматривает возможность закрыть свободный доступ для горожан. Вице-спикер ЕГД Виктор Тестов предполагал, что, вероятно, в этом случае на первом этаже дума откроет дежурную приемную для граждан. Предполагается, что там будут работать сотрудник думского аппарата и один депутат. Возможно, даже появится график дежурства народных избранников.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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