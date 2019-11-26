Гордума Екатеринбурга саботирует принятие бюджета-2020: проект отклонила третья профильная комиссия

В гордуме Екатеринбурга продолжаются споры по бюджету. Сегодня две профильные комиссии – по городскому хозяйству и по экономическому развитию – на совместном заседании отклонили проект финансового документа на 2020 год и проголосовали против корректировок расходов за 2019 год. В мэрии удивляются противодействию депутатов, но уже готовы идти на уступки. На какие – пока непонятно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым вопросом на заседании рассматривались изменения в бюджете за 2019 год по разделам «Национальная экономика» и ЖКХ. По данным финансистов администрации, первая статья расходов увеличена на 543 миллиона рублей и теперь составляет 11,6 миллиардов рублей. Вторая статья – по коммунальному хозяйству выросла на 137 миллионов рублей и в итоге составила 3,5 миллиарда рублей. Увеличение расходов произошло за счет межбюджетных трансфертов из области и городских средств. Депутат Александр Колесников не преминул заметить, что это было заслугой группы депутатов, которые «пробили» дополнительное финансирование на замену лифтов в многоэтажках и на отселение из аварийного жилья. Он призвал коллег поддержать корректировку бюджета.

Но с голосованием неожиданно случился казус. Комиссия по горхозяйству, которую возглавляет Колесников, послушно поддержала поправки. А вот комиссия по экономическому развитию, которую представляют всего три депутата, отклонила решение – не хватило голосов «за». Как выяснилось, член комиссии Любовь Боркова в момент голосования забыла поднять руку. Потом она заявила, что все равно воздержится. Сидящие рядом с ней депутаты недоуменно переглянулись, а Владимир Крицкий предложил переголосовать по вопросу. Но в итоге депутаты решили двигаться дальше по повестке.

Следующий вопрос касался утверждения расходов по тем же разделам, но в проекте бюджета на 2020 год. Так, на национальную экономику предлагается потратить 9,9 миллиарда рублей, а на жилищно-коммунальное хозяйство 2,7 миллиарда рублей. Здесь позиция депутатов была уже более ясной, им не понравилось отсутствие конкретики по финансированию отдельных объектов. Колесников потребовал назвать сумму заложенных средств на отселение из аварийного жилья, но его вопрос поверг сотрудников мэрии в замешательство. Крицкий указал, что в проекте не предусмотрены деньги на реконструкцию улицы Сухоложской, хотя ранее это было обещано депутатам. Начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова заявила, что деньги заложены только на ремонт улицы. Виктор Сомиков заметил, что в бюджете нет средств на строительство очистных сооружений на Химмаше. «Это средства инвестпрограммы «Водоканала», их и не должно быть в проекте бюджета», – ответила вице-мэр Марина Андрусь. Депутаты тут же напомнили, что очень хотят встретиться с новым руководителем МУПа и, наконец, услышать отчет по деятельности «Водоканала».

В завершение дискуссии Александр Караваев и Александр Колесников заявили, что будут голосовать против бюджета, так как финансовый блок мэрии не учел депутатских пожеланий по итогам согласительных комиссий. Владимир Крицкий предостерег коллег, что в случае несвоевременного принятия проекта казны в Екатеринбурге остановятся торги, а часть инвестиций, в том числе индексация зарплат бюджетников, будет потеряна. «Не надо нас пугать, время еще есть для обсуждения бюджета», – парировал Колесников. Большинство голосов обе комиссии отклонили финансовый документ.

Напомним, это уже третий случай, когда профильная комиссия ЕГД отклоняет проект бюджета. На прошлой неделе депутаты не стали принимать доходную часть. Однако сегодня комиссия по муниципальной собственности без возражений утвердила доходы на 2020 год от использования городских активов в общей сумме 3,1 миллиарда рублей. Но затем комиссия по безопасности отклонила проект расходов, причем по тому же сценарию, что и комиссии по горхозяйству и экономическому развитию.

«Администрация постоянно проводит рабочие встречи с депутатами, глава города Александр Высокинский неоднократно обсуждал с ними бюджет. Но вот есть пока принципиальные противники этого проекта. Я бы не сказал, что существует конфликт между администрацией и думой. Просто разное виденье, каким должен быть бюджет. Но надо понимать, что первое чтение документа – это только концепция бюджета, и все пожелания депутатов можно учесть во втором чтении. А как сейчас вносить поправки в проект, я не представляю», – отметил в беседе с «Новым Днем» руководитель аппарата мэрии Илья Захаров.

Добавим, что проект бюджета-2020 будут рассматривать еще три комиссии гордумы, а промежуточные результаты обсудит бюджетная комиссия в пятницу, 29 ноября. Ранее Елена Бондаренко пояснила, что отрицательное заключение профильных комиссий не станет препятствием для вынесения вопроса на думу.

В администрации надеются, что до конца года удастся найти компромисс с депутатами. «Уступки возможны, сейчас идут переговоры. Полагаю, что 22 депутата все-таки согласятся принять бюджет», – рассказал источник в мэрии «Новому Дню».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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