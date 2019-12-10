Самые строптивые комиссии ЕГД одобрили бюджет-2020 во втором чтении

Профильные комиссии по городскому хозяйству и по экономическому развитию гордумы Екатеринбурга одобрили бюджет-2020 во втором чтении. Депутаты остались довольны поправками, которые внесла мэрия после скандальных обсуждений в ноябре.

В частности, финансовый департамент перевел 100 миллионов рублей из раздела «Ремонт тротуаров» в расходы на отселение из ветхого жилья. Глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова пояснила, что отложен ремонт тротуара на улице Карла Либкнехта, так как там возникли проблемы с водоотведением. Планы по укладке гранитной плитки на улицах 8 Марта и Пушкина в 2020 году остаются неизменными.

Депутат Александр Колесников потребовал от вице-мэра по капстроительству Алексея Бирюлина предоставить план расселения ветхого жилья. А вице-мэру по ЖКХ Владимиру Гейко рекомендовал усилить работу с областью по программе замены лифтов в многоквартирных домах.

Затем депутаты попросили чиновников раскрыть расходные статьи на 261 миллион рублей, обозначенные в финансовом документе как «Другие вопросы в сфере национальной экономики». Выяснилось, что речь идет о содержании главархитектуры мэрии, центра подготовки проектной документации и о программах поддержки малого бизнеса.

Виктор Сомиков поинтересовался, когда в Екатеринбурге появится новый приют для безнадзорных животных. Согласно изменениям в федеральном законе, которые вступают в силу с 2020 года, отловленных бродячих собак теперь положено стерилизовать и чипировать, а затем вновь отпускать на улицы. Но в Екатеринбурге финансирование этой сферы осталось на прежнем уровне – 33 миллиона рублей. Вице-мэр Алексей Бубнов сообщил, что администрация города не занималась даже проектированием приюта, так как условия по отлову и содержанию бродячих животных определяет областное правительство, а подзаконных актов до сих пор нет. «Мы неоднократно писали в департамент ветеринарии, но ответов пока не получили», – заявил чиновник.

В итоге обе комиссии приняли решение одобрить представленный бюджет. Проект будет вынесен на заседание думы, которое состоится 17 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.12.19

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