Краснознаменную группу отреставрируют, прежде чем вернуть на Плотинку. Процесс займет год

В Екатеринбурге в течение года вернут на Плотинку Краснознаменную группу. С такой идеей ранее выступил глава города Александр Высокинский.

Как пояснил сегодня «Новому Дню» вице-мэр уральской столицы Анатолий Гагарин, сейчас шпили хранятся в закрытом помещении, но им потребуется восстановление, поскольку некоторое время после демонтажа они пролежали под открытым небом. На этот процесс уйдет около года. Кроме того, специалистам предстоит предусмотреть и разные факторы, которые не учитывались изначально во время монтажа Краснознаменной группы в 1973 году, ‒ погодные условия и динамические явления от работы плотины. Сам ансамбль был установлен на крыше павильона затворных механизмов.

«Павильон был построен в начале 60-х. В нем расположены два затвора, которые перекрывают водоотводные каналы, и находятся подъемные электромеханические механизмы. Изначально в проекте павильона были задуманы шесть флагштоков, установленных на стене со стороны проезжей части. Но эта деталь не была реализована. В 70-е годы Свердловску вручили орден Ленина, и, чтобы подчеркнуть важность события, на смотровой площадке установили композиционную Краснознаменную группу», ‒ ранее рассказывал «Новому Дню» заместитель директора по техническим вопросам МБУ ВОИС Сергей Климов.

Краснознаменную группу, напомним, демонтировали в 2013 году, чтобы расчистить место для часов обратного отсчета, которые показывали время, оставшееся до старта Зимних игр в Сочи. После Игр-2014 хронометр убрали, с тех пор место пустует. По словам Гагарина, в администрацию города неоднократно обращались работники заводов, ветераны, которые просили восстановить историческую справедливость и вернуть Краснознаменную группу на прежнее место. С письмом того же содержания к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому в конце прошлого года обращался и депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. «Группа символизировала награду, которую вручили всему городу в 1973 году. В 2013 году муниципальное предприятие под покровом ночи демонтировало памятную стелу. Пора обновленным городским властям признать ошибку и не стыдиться истории Свердловска (Екатеринбурга)», ‒ писал он.

При этом ранее городские активисты даже проводили нечто вроде общественных слушаний, чтобы решить, куда поставить демонтированную Краснознаменную группу. Тогда мнения горожан и экспертов разделились. Категорически против вариантов с возвращением Краснознаменной группы на Плотинку выступал известный скульптор Константин Грюнберг, который поставил под сомнение культурную ценность шпилей, напомнив, что они были созданы всего за неделю, поскольку это был заказ за деньги. Он предложил отправить группу на площадь перед главным корпусом УрФУ. «К Кирову, и пусть они там друг на друга глядят с утра до вечера», – говорил тогда Грюнберг.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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