«Пора признать ошибку», ‒ депутат Госдумы просит мэра Высокинского вернуть Краснознаменную группу на Плотинку

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских обратился к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой восстановить Краснознаменную группу на Плотинке. «Группа символизировала награду, которую вручили всему городу в 1973 году. В 2013 году муниципальное предприятие под покровом ночи демонтировало памятную стелу. Пора обновленным городским властям признать ошибку и не стыдиться истории Свердловска (Екатеринбурга)», ‒ написал Альшевских в своем фейсбуке.

Напомним, красные шпили были действительно демонтированы в 2013 году. Тогда на их место поставили часы, отсчитывающие время до начала Олимпиады в Сочи. После и их убрали, и место с тех пор пустует. Сама Краснознаменная группа обнаружилась в разобранном состоянии на территории ДЭУ Октябрьского района. Несколько раз различные политические движения инициировали вопрос о возвращении композиции на Плотинку, однако этого так и не было сделано.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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