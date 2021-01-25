Высокинский снова обещал КПРФ восстановить Краснознаменную группу

Александр Высокинский сегодня встретился со всеми фракциями заксобрания, которому завтра предстоит утвердить его в должности первого замгубернатора.

Как рассказал «Новому Дню» депутат от КПРФ Александр Ладыгин, фракция обсудила с Высокинским много вопросов – будущее «Титановой долины», тарифы на вывоз мусора, проблему точечной застройки. Кроме того, Высокинский повторил свое обещание восстановить Краснознаменную группу в 2021 году.

Напомним, Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году, чтобы расчистить место для часов обратного отсчета, которые показывали время, оставшееся до старта Зимних игр в Сочи. После Игр-2014 хронометр убрали, с тех пор место пустует. В 2019 году Александр Высокинский заявил, что ее отреставрируют и вернут на законное место в течение года, но сделать это в 2020 году он не успел. Сейчас шпили хранятся в закрытом помещении, но им потребуется восстановление, поскольку некоторое время после демонтажа они пролежали под открытым небом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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