Краснознаменную группу восстановят к середине июля: объявлена закупка

В Екатеринбурге в этом году все-таки вернут Краснознаменную группу в центр города. Это произойдет в середине лета. О том, что на этот раз дело сдвинется дальше обещаний, стало ясно из документации, размещенной на сайте госзакупок. Мэрия ищет подрядчика, который займется ремонтом плотины, точнее, той части, на которой ранее стоял памятник. Работы предусматривают несколько этапов, включая ремонт кровли и фасадов павильона плотины, и один из этапов – это как раз восстановление Краснознаменной группы.

Работы должны быть завершены к 15 июля. Отбор подрядчика уже идет, на днях завершился прием заявок, но итоги аукциона еще не подведены. Исполнителю готовы заплатить более 4 миллионов рублей.

Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году, чтобы расчистить место для часов обратного отсчета, которые показывали время, оставшееся до старта Зимних игр в Сочи. Экс-мэр города Александр Высокинский обещал восстановить ее до конца 2020 года. Но этого не произошло. Алексею Орлову также поступали обращения от горожан с просьбой вернуть символ советского Свердловска на место.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

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