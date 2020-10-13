На восстановление Краснознаменной группы потратят 11 миллионов рублей

В администрации Екатеринбурга подсчитали, во сколько обойдется восстановление Краснознаменной группы на Плотинке. Как сообщила начальник городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, на эти цели в проекте муниципального бюджета на 2021 года заложена сумма в размере 11 миллионов рублей. Причем восстановление собственно объекта – металлических шпилей – обойдется в 1,8 миллиона рублей. Остальные деньги пойдут на укрепление перекрытий шлюзовой камеры городской плотины, где будет стоять Краснознаменная группа.

Напомним, Краснознаменную группу с орденом Ленина демонтировали в 2013 году, расчистив место для часов обратного отсчета, которые показывали, сколько осталось до старта Зимних игр в Сочи. После Игр-2014 хронометр убрали, с тех пор место пустует. В администрацию Екатеринбурга неоднократно обращались ветераны, работники заводов и представители левых движений с просьбой вернуть памятный знак на прежнее место. Все это время шпили Краснознаменной группы хранились на складе МБУ «ВОИС».

Александр Высокинский сразу после избрания мэром Екатеринбурга заявил, что Краснознаменная группа будет восстановлена. Но сроки работ постоянно переносились. Этой весной градоначальник сообщил, что объект был демонтирован не слишком аккуратно, поэтому ему нужна реставрация.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.10.20

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