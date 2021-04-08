Семен Спектор снова попросил Орлова вернуть Краснознаменную группу (ДОКУМЕНТ)

Почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный врач РСФСР, ветеран труда и бывший узник фашистских концлагерей Семен Спектор снова обратился к главе города Алексею Орлову по поводу возвращения Краснознаменной группы. Его беспокойство на этот раз вызвано тем, что мэрия не смогла найти подрядчика для необходимых работ.

В обращении, размещенном «ВКонтакте» в группе «В защиту истории», Спектор пишет: «Уважаемый Алексей Валерьевич! Я узнал, что мэрия Екатеринбурга отменила конкурс на ремонт затворной камеры плотины, необходимый для возвращения Краснознамённой группы с орденом Ленина. Данный факт вызывает беспокойство, если не сказать хуже.

Во-первых, замечу: когда Краснознамённую группу сносили, проблем с поиском подрядчика не было. Но когда пришло время возвращать памятник, внезапно возникают сложности.

Во-вторых, на все работы уже разработана проектно-сметная документация, на что были потрачены бюджетные средства. Было бы странно после этого сворачивать все работы или спешно искать другое место.

В-третьих, чиновникам следует помнить, что ветеранам обещали восстановить памятник в первозданном виде на историческом месте. Обещанное следует исполнить».

Первый раз Семен Спектор обратился к Алексею Орлову 11 февраля, сразу после избрания последнего мэром. Тогда он написал: «Я и многие другие ветераны Екатеринбурга оказались удивлены Вашими словами о возможном пересмотре решения о возвращении Краснознаменной группы с орденом Ленина. На заседании городской думы 9 февраля 2021 года Вы сказали: «Предлагаю сейчас не давать обещаний, что я ее восстановлю. Давайте мы все вместе, учитывая все мнения, еще раз посмотрим, на том ли месте она должна быть установлена заново, либо есть какие-то другие решения». Краснознаменная группа – это не просто художественная композиция. Это народный памятник, который был подарен городу за вклад в Победу над фашистскими захватчиками, за военные и трудовые подвиги горожан. Средства на установку Краснознаменной группы собирались ветеранскими организациями. Снос памятника в 2013 году был вопиющим актом несправедливости, прямым оскорблением ветеранов и всех жителей города, которые чтят подвиг нашего героического народа».

Как уже сообщал «Новый День», судьба Краснознаменной группы снова оказалась в неопределенности. Конкурс, о проведении которого мы сообщали 30 марта, закончился ничем: не было подано ни одной заявки. «Вследствие отсутствия заинтересованности подрядчиков в выполнении работ на данном сложном объекте принято решение о приостановке размещения муниципального заказа. Дальнейшие решения будут приниматься отдельно», – прокомментировали в пресс-службе администрации города. При этом в октябре 2020 года начальник городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова рассказывала, что на восстановление объекта в бюджете на 2021 год заложено 11 миллионов рублей. Причем восстановление собственно объекта – металлических шпилей – оценивали в 1,8 миллиона рублей. А остальные деньги должны были пойти на укрепление перекрытий шлюзовой камеры городской плотины, где будет стоять Краснознаменная группа. К объявлению конкурса по каким-то причинам сумму снизили – до 4,7 млн рублей.

Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году, чтобы расчистить место для часов обратного отсчета, которые показывали время, оставшееся до старта Зимних игр в Сочи. После Игр-2014 хронометр убрали, с тех пор место пустует. В 2019 году мэр Александр Высокинский заявил, что ее отреставрируют и вернут на место в течение года, но сделать это в 2020 году он не успел. Сейчас шпили хранятся в закрытом помещении, но им потребуется восстановление, поскольку некоторое время после демонтажа они пролежали под открытым небом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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