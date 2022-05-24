Екатеринбургская дума отказалась вмешиваться в выбор места для Краснознаменной группы

Екатеринбургские депутаты едва не рассорились из-за Краснознаменной группы. На сайте администрации города сейчас идет голосование жителей по выбору нового места для памятного знака. Фракция КПРФ на заседании думы предложила включить в этот список Плотинку, где изначально размещался символ. Остальные депутаты обвинили коммунистов в предвыборном пиаре.

Напомним, мэрия предложила четыре локации для восстановления Краснознаменной группы. Это площадь Первой пятилетки на Уралмаше, пересечение улиц Героев России и Стрелочников рядом с железнодорожным вокзалом, пересечение улицы Гагарина и проспекта Ленина рядом с УрФУ и пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей (рядом со станцией метро «Уралмаш»). Электронное голосование горожан продлится до 30 мая.

Депутат Роман Ступников заявил, что необходимо включить в список площадок Плотинку и продлить срок голосования. Коммунисты не стали настаивать на восстановлении Краснознаменной группы на историческом месте – крыше машинного отделения плотины – а готовы согласиться на вариант размещения в нескольких метрах от него. В защиту инициативы выступил Михаил Матвеев, который признал, что решение о демонтаже советского символа в 2013 году было ошибкой (тогда он работал вице-мэром в администрации).

Впрочем, другие избранники были не в восторге от затеи КПРФ. «Читая СМИ, можно заметить удивительную цикличность. Коммунисты не работают с населением, зато перед выборами поднимают самые горячие темы. Хватит делать из думы объект вашего политического имиджа. Если вы уж так беспокоитесь за судьбу Краснознаменной группы, где все эти подписи жителей, которые вы так долго собирали?», – заявил единоросс Владимир Крицкий. Александр Колесников предложил авторам инициативы обратиться сначала в комиссию по городскому хозяйству и саркастично добавил: «А где вы были девять лет назад, коммунисты?».

Депутат Дмитрий Сергин также заявил, что в целом за восстановление исторической справедливости: «Только надо восстанавливать тогда не только Краснознаменную группу на прежнем месте, но и Кафедральный собор на площади 1905 года и храм Святой Екатерины в Екатеринбурге». Зампредседателя городского комитета по благоустройству Виктор Юровицкий пояснил, что новые площадки для размещения Краснознаменной группы отбирал департамент архитектуры. Место на Плотинке исключили, так как крыша машинного отделения требует капитального ремонта. По прежним расчетам, реставрация плотины, которая является памятником, обойдется в 64 миллиона рублей. Но это старые расценки, подчеркнул чиновник.

В итоге в общем голосовании по вопросу коммунисты проиграли. Их инициативу о включении Плотинки в список мест для размещения советского знака поддержали только 17 депутатов, этого не хватило для принятия решения. Коллеги порекомендовали фракции КПРФ самим направить обращение главе города Алексею Орлову, а не втягивать думу в партийный пиар.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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