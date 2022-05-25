В Екатеринбурге спорят, куда поставить восстановленную Краснознаменную группу

В Екатеринбурге продолжаются споры, где установить Краснознаменную группу. Памятный знак сейчас находится на реставрации в Первоуральске. До 30 мая на сайте мэрии проходит голосованию по выбору нового места установки. Вчера на заседании городской думы разразился скандал из-за того, что в списке не оказалось исторического места Краснознаменной группы – Плотинки. «Новый День» спросил известных горожан, что они думают на этот счет.

Депутат Госдумы Жанна Рябцева считает, что восстановление Краснознаменной группы – правильный шаг. «Этот памятник является символом для многих жителей Екатеринбурга. И конечно, он должен был возвращен после реставрации. Что касается места установки – это должно быть консолидированное решение жителей. Не нужно уходить в неконструктивные споры. Краснознаменную группу не обязательно восстанавливать на том же самом месте, если там требуются капитоловложения. Здесь нужен здравый смысл. Но памятный знак также нельзя размещать на задворках. Нужно определить место с учетом всех мнений. Решение должны принимать и архитекторы, и общественники, и жители – совместно», – отметила парламентарий.

«Краснознаменной группе – однозначно быть. Надо восстанавливать этот памятник, – говорит депутат ЕГД Александр Колесников. – Мое мнение я высказывал на Совете неравнодушных горожан. Если есть техническая возможность, то памятный знак можно вернуть на прежнее место – на Плотинку. Да, есть мнения, что там сейчас невозможно установить Краснознаменную группу. Тогда я бы хотел заслушать этих людей на комиссии по городскому хозяйству в думе. Если депутаты убедятся, что на Плотинке действительно нельзя ставить памятник, тогда можно рассматривать другое место. Из списка мне лично больше нравится перекресток улиц Героев России и Стрелочников, там бы памятник хорошо просматривался. Площадка около УрФУ, как мне кажется, не подходит, потому что тогда будет складываться мнение, что это университет, а не город был награжден. Площадь Первой Пятилетки тоже надо внимательно рассматривать – есть ли там техническая возможность установить такую конструкцию. Считаю, что орден Ленина и Краснознаменная группа должны быть в центре».

Екатеринбургский депутат Дмитрий Сергин поддержал инициативу коммунистов, которые хотели написать обращение к главе города с просьбой включить Плотинку в список для голосования (решение в думе не прошло). Но он считает, что упираться за историческое место памятника не стоит. «Я не уверен насчет размещения Краснознаменной группы на Плотинке, особенно в прежнем виде. Тем более, что там требуется ремонт площадки. Да, Краснознаменная группа – это историческая память, и она должна быть сохранена. Но в конструкции были жестяные щиты, а сейчас технологии позволяют сделать что-то другое. Можно осовременить этот памятник. И рассмотреть другие локации. В целом, я считаю, что восстанавливать историческую память надо в комплексе. Мы много чего сносили в прошлые годы. Я, например, всегда выступал за восстановление храма Святой Екатерины в городе», – рассказал агентству депутат.

Член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев уверен, что люди должны самостоятельно решать, где можно установить Краснознаменную группу. «Для этого и объявлено голосование. Восстановить памятник, конечно, надо. Каждая из предложенных площадок неплоха, будь это Уралмаш или центр города. Пусть выбирают люди», – отметил он.

Напомним, департамент архитектуры Екатеринбурга предложил четыре места для переустановки Краснознаменной группы. Это площадь Первой пятилетки на Уралмаше, пересечение улиц Героев России и Стрелочников рядом с железнодорожным вокзалом, пересечение улицы Гагарина и проспекта Ленина рядом с УрФУ и пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей (рядом со станцией метро «Уралмаш»). Ранее памятник располагался на крыше машинного отделения городской плотины. Сейчас там, по словам представителей мэрии, необходим дорогостоящий ремонт.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что установка Краснознаменной группы будет проводиться за счет спонсорских денег. Решение по локации будет принято после подведения итогов голосования жителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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