Возвращение Краснознаменной группы снова под вопросом: коммерсанты отказываются работать

Судьба Краснознаменной группы снова оказалась в неопределенности. Конкурс, о проведении которого накануне сообщал «Новый День», закончился ничем: не было подано ни одной заявки. Причем это был уже повторный конкурс, первый также ничем не закончился.

«Вследствие отсутствия заинтересованности подрядчиков в выполнении работ на данном сложном объекте принято решение о приостановке размещения муниципального заказа. Дальнейшие решения будут приниматься отдельно», – прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Напомним, мэрия проводила конкурс по ремонту подъемных механизмов плотины Городского пруда, в ходе которого предполагалось не только отремонтировать фасады и кровлю плотины, но и вернуть символ советского Свердловска на место. Администрация предлагала 4,7 миллиона рублей. Ранее начальник городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова рассказывала, что на восстановление объекта в бюджете на 2021 год заложено 11 миллионов рублей. Причем восстановление собственно объекта – металлических шпилей – оценивали в 1,8 миллиона рублей. А остальные деньги должны были пойти на укрепление перекрытий шлюзовой камеры городской плотины, где будет стоять Краснознаменная группа. Видимо, к объявлению конкурса по каким-то причинам сумму снизили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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