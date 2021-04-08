Без ремонта гидротехнических сооружений Краснознаменную группу на Плотинку не вернут

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что без ремонта гидротехнических сооружений возвращать Краснознаменную группу на Плотинку не будут. На все работы нужно 60 миллионов рублей, которых пока нет в бюджете. Не исключают и вариант переноса памятника в другое место.

«Без ремонта гидротехнического сооружения работы по Краснознаменной группе проводить опасно. Это нарушение федерального законодательства. Я понимаю беспокойство жителей. Мы занимаемся этим вопросом. Как и когда это будет реализовано, не могу сказать. У нас в бюджете нет 60 миллионов на ремонт гидротехнического сооружения, – сообщил на пресс-конференции градоначальник. – А уже после поговорим, можно ли увеличивать нагрузку. А может, стоит провести обсуждения общественные по другому месту [для установки Краснознаменной группы]. Еще одна из причин – наличие лицензии, так как это памятник. В этом еще сложность с отбором подрядчиков».

Вопрос о финансировании ремонта гидротехнических сооружений будет внесен на рассмотрение депутатов городской думы при формировании бюджета, добавил Алексей Орлов.

Как сообщал «Новый День», судьба Краснознаменной группы снова оказалась в неопределенности. Конкурс, о проведении которого мы писали 30 марта, закончился ничем: не было подано ни одной заявки. «Вследствие отсутствия заинтересованности подрядчиков в выполнении работ на данном сложном объекте принято решение о приостановке размещения муниципального заказа. Дальнейшие решения будут приниматься отдельно», – прокомментировали в пресс-службе администрации города. При этом в октябре 2020 года начальник городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова рассказывала, что на восстановление объекта в бюджете на 2021 год заложено 11 миллионов рублей. Причем восстановление собственно объекта – металлических шпилей – оценивали в 1,8 миллиона рублей. А остальные деньги должны были пойти на укрепление перекрытий шлюзовой камеры городской плотины, где будет стоять Краснознаменная группа. К объявлению конкурса по каким-то причинам сумму снизили – до 4,7 млн рублей.

Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году, чтобы расчистить место для часов обратного отсчета, которые показывали время, оставшееся до старта Зимних игр в Сочи. После Игр-2014 хронометр убрали, с тех пор место пустует. В 2019 году мэр Александр Высокинский заявил, что ее отреставрируют и вернут на место в течение года, но сделать это в 2020 году он не успел. Сейчас шпили хранятся в закрытом помещении, но им потребуется восстановление, поскольку некоторое время после демонтажа они пролежали под открытым небом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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