Семен Спектор попросил Орлова вернуть Краснознаменную группу (ДОКУМЕНТ)

Заслуженный врач РСФСР, ветеран труда и бывший узник фашистских концлагерей Семен Спектор обратился к новоизбранному мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с вопросом, который его очень волнует. В письме, копия которого оказалась в распоряжении редакции РИА «Новый День», Семен Исаакович спрашивает Орлова, точно ли тот выполнит обещание своего предшественника Александра Высокинского – вернуть на место Краснознаменную группу, демонтированную в 2013 году.

«Я и многие другие ветераны Екатеринбурга оказались удивлены Вашими словами о возможном пересмотре решения о возвращении Краснознаменной группы с орденом Ленина, – пишет Спектор. – На заседании городской думы 9 февраля 2021 года Вы сказали: «Предлагаю сейчас не давать обещаний, что я ее восстановлю. Давайте мы все вместе, учитывая все мнения, еще раз посмотрим, на том ли месте она должна быть установлена заново, либо есть какие-то другие решения». Краснознаменная группа – это не просто художественная композиция. Это народный памятник, который был подарен городу за вклад в Победу над фашистскими захватчиками, за военные и трудовые подвиги горожан. Средства на установку Краснознаменной группы собирались ветеранскими организациями. Снос памятника в 2013 году был вопиющим актом несправедливости, прямым оскорблением ветеранов и всех жителей города, которые чтят подвиг нашего героического народа».

Далее Семен Спектор указывает: многочисленные опросы показали, что жители Екатеринбурга желают возвращения памятника на его законное место, и выражает надежду, что справедливость восторжествует и Орлов выполнит обещание предшественника.

Напомним, Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году, чтобы расчистить место для часов обратного отсчета, которые показывали время, оставшееся до старта Зимних игр в Сочи. После Игр-2014 хронометр убрали, с тех пор место пустует. В 2019 году Александр Высокинский заявил, что ее отреставрируют и вернут на законное место в течение года, но сделать это в 2020 году он не успел. Сейчас шпили хранятся в закрытом помещении, но им потребуется восстановление, поскольку некоторое время после демонтажа они пролежали под открытым небом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.21

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