Высокинский: Краснознаменная группа вернется на Плотинку до конца 2020 года

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал восстановить Краснознаменную группу на Плотинке до конца 2020 года. Об этом мэр заявил в эфире «Город FM», отвечая на вопросы горожан.

Краснознаменная группа будет установлена на том же месте, откуда ее убрали в 2013 году. По словам Высокинского, для этого потребуется укрепить перекрытия и стены камеры городской плотины. Эти работы будут выполнены в нынешнем году.

«Недавно я съездил в наше муниципальное предприятие, где хранится Краснознаменная группа. Она не стальная, а сделана из «крылатого» металла, алюминия, с добавлением других металлов. Изготовили ее на заводе имени Калинина. Когда объект демонтировали, то срезали конструкцию не очень аккуратно, и ее нужно будет отреставрировать. Но сама Краснознаменная группа сохранится в прежнем виде. Рассчитываю, что до конца нынешнего года мы этот памятный знак восстановим», – рассказал градоначальник.

Напомним, Краснознаменную группу с орденом Ленина демонтировали в 2013 году, расчистив место для часов обратного отсчета, которые показывали время, оставшееся до старта Зимних игр в Сочи. После Игр-2014 хронометр убрали, с тех пор место пустует. В администрацию Екатеринбурга неоднократно обращались ветераны, работники заводов и представители левых движений с просьбой вернуть скульптурную композицию на прежнее место. Все это время металлические шпили Краснознаменной группы хранились на складе МБУ «ВОИС».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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