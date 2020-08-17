В мэрии изменили сроки восстановления Краснознаменной группы

Администрация Екатеринбурга перенесла восстановление Краснознаменной группы на Плотинке на 2021 год. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, ссылаясь на разъяснения городских властей в ответ на его депутатский запрос.

В документе за подписью вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова говорится, что в 2020 году предусмотрены только проектно-изыскательные работы для проведения капитального ремонта павильона подъемных механизмов на Плотинке (именно на крыше этого павильона раньше находилась Краснознаменная группа). Капремонт необходим для увеличения несущей способности конструкции. Непосредственно к монтажу Краснознаменной группы власти приступят в следующем году.

Отметим, что еще весной глава Екатеринбурга Александр Высокинский обещал, что символический знак будет восстановлен до конца 2020 года. Однако на планы мэрии, вероятно, повлияла пандемия коронавируса.

Краснознаменная группа с орденом Ленина была демонтирована в 2013 году. На ее месте установили часы с обратным отсчетом до Олимпиады в Сочи, после проведения Игр-2014 хронометр убрали. С тех пор площадка пустует. Все это время металлические шпили Краснознаменной группы хранились на складе МБУ «ВОИС». В администрацию города неоднократно обращались ветераны и представители левых движений с просьбой вернуть памятную стелу на прежнее место.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

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