Высокинский отрепетирует мэрский отчет во фракции «Единой России»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня представит отчет о своей работе за 2019 год на встрече с городскими депутатами от «Единой России». Инициатива поступила от самого градоначальника. Члены фракции еще в начале недели получили на руки 300-страничный доклад мэра. «Глава города как член партии предложил рассмотреть его отчет на заседании фракции. Такое случается впервые. Коллеги обменялись мнениями – кто-то был против и предлагал заслушать доклад на заседаниях комиссии, как предусмотрено регламентом думы. Но, в конце концов, решили заслушать сегодня, так как фракция «Единой России» всё-таки составляет большинство в городской думе», – рассказал «Новому Дню» депутат Дмитрий Сергин.

Он сообщил, что у него уже появились уточняющие вопросы к отчету Высокинского. Так, в документах приводятся данные по финансовой деятельности муниципальных предприятий. Сергина удивило, что городские власти приняли решение закрыть кинотеатр «Салют» (убыток составил 5,128 миллионов в 2019 году), тогда как у ККТ «Космос» финансовые показатели в два раза хуже (убыток – 11,674 миллиона рублей). Также у депутата есть вопросы по содержанию памятников Великой Отечественной войны в городе.

Напомним, в прошлом году гордума отказалась давать оценку мэрскому отчету Александра Высокинского. Тогда градоначальник отчитывался только за три месяца 2018 года, поскольку был избран думой в сентябре. Отчет за 2019 год станет первым полноценным докладом о работе Высокинского на посту мэра. В январе депутаты утвердили новые правила мэрского отчета – теперь глава города должен подробно рассказывать о деятельности МУПов, реализации Генплана и других стратегических документов, выполнении прогноза социально-экономического развития Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.20

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