В Кольцово объяснили, чем вызван жуткий запах на взлетной полосе

Пассажиры аэропорта Кольцово заметили странный запах на территории аэровокзала. «Вышли из самолета на трап – как будто на грядки, удобренные навозом, попали. Мы-то домой вернулись, как-нибудь стерпим, а кому-то первое впечатление от Екатеринбурга на всю жизнь», – рассказала екатеринбурженка Анна.

По словам девушки, на парковке у аэровокзала запах был сильнее, чем на месте стоянки самолетов. В Кольцово пояснили, что запах идет от Южной аэрационной станции. Там, напомним, скапливаются нечистоты, которые попадают в отстойники под открытым небом, осадок высушивают там же, на воздухе.

В прошлом году МУП «Водоканал» планировал потратить 120-150 млн рублей на установку системы «мокрый барьер», которая за счет распыления специального реагента должна была уменьшить распространение неприятного канализационного запаха в южной части города. В этом же году должна была начаться реконструкция очистных сооружений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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