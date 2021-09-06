Прокуратура начала проверку из-за вони нечистот на Химмаше

Свердловская природоохранная прокуратура проводит проверку по жалобам жителей на неприятный запах на юге Екатеринбурга. В микрорайоне Химмаш располагаются очистные сооружения МУП «Водоканал», которые нуждаются в реконструкции. На прошлой неделе на предприятии заявили, что установка новых фильтров помогла на 98% снизить запах нечистот. Но горожане улучшения не почувствовали.

Прокуратура привлекла к проверке сотрудников Роспотребнадзора и областного министерства природных ресурсов. Специалисты должны отобрать пробы атмосферного воздуха и проверить, есть ли в них вредные вещества и примеси. «По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан на благоприятную среду», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Новый День», Водоканал планирует приступить к реконструкции южных очистных сооружений только весной 2022 года. Предполагается, что строительство цеха сушки иловых остатков избавит жилой район от вони канализационных стоков. Однако у предприятия возникли проблемы с прохождением экологической экспертизы проекта. Кроме того, Водоканал до сих пор не придумал, что делать с дорогим итальянским оборудование, которое было закуплено десять лет назад и до сих пор лежит на складе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 06.09.21

В Екатеринбурге сотрудник хоккейного клуба выпал из окна отеля. / Автодор снова ищет подрядчика на проектирование нового участка трассы Екатеринбург – Казань. / На Среднем Урале силовики раскрыли канал незаконной миграции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»