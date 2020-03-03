Строительство очистных сооружений на Химмаше опять откладывается: закупленное за миллиард рублей оборудование могут выкинуть на свалку

Екатеринбургский МУП «Водоканал» попросил еще 300 миллионов рублей из бюджета для реконструкции цеха сушки иловых остатков на Южной аэрационной станции. При этом сроки окончания строительства опять сдвигаются – обещанный к весне 2022 года объект, скорее всего, не запустят в срок. Более того, новый директор предприятия Евгений Лузгин признал, что цех сушки не решит проблему неприятного запаха на Химмаше, а уже купленное для цеха оборудование, возможно, так и не пригодится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отчет руководства «Водоканала» сегодня заслушали депутаты комиссии по городскому хозяйству гордумы Екатеринбурга. Большинство вопросов было посвящено модернизации Южных очистных сооружений – это проект был заложен в инвестпрограмме предприятия еще в 2010 году, но до сих пор не реализован. По словам директора МУП Евгения Лузгина, сейчас «Водоканал» испытывает трудности с прохождением экологической экспертизы. «Разработанный ранее проект требует корректировки в связи с изменением законодательства. И наша корректировка попала под требования, которых раньше не было. Мы отдали проект на экологическую экспертизу, сколько времени она займет, я не знаю, но предварительно нам сообщили, что ответ, скорее всего, будет отрицательным. Потому что по новым требованиям экспертиза должна быть до разработки проекта. По формальному принципу нас могут отфутболить», – рассказал директор МУПа. При этом Лузгин заметил, что новый цех сушки вряд ли избавит жителей Химмаша от неприятного запаха, исходящего от аэрационной станции. «Будет пахнуть, но не так резко, как сейчас», – сообщил он.

Кроме того, в апреле ожидается аудит итальянского оборудования, которое было закуплено для цеха сушки еще в 2012 году. Как выяснилось, оно не подходит по размеру и весу для площадки, где разрешено строительство объекта. Также, по словам технического директора «Водоканала», в России нет опыта успешной эксплуатации оборудования этой марки. Депутат Дмитрий Сергин напомнил, что на закупку итальянского оборудования было потрачено около 1 миллиарда рублей из инвестиционной программы, которая финансировалась, в том числе, за счет надбавок в тарифе на воду для жителей города. «Будем разбираться, как решать этот вопрос», – ответили представители «Водоканала».

Депутаты также запросили информацию, сколько всего средств было вложено в инвестпрограмму МУПа с 2006 года, но Евгений Лузгин не смог ответить на этот вопрос оперативно. По словам его заместителя, в 2019 году предприятие освоило 1,3 миллиарда рублей в рамках программы, из этой суммы 997 миллионов ушло на обслуживание кредитного долга «Водоканала». При этом на предприятии рассчитывают на финансовую поддержку бюджетов всех уровней, а также не исключают повышения тарифов для населения в будущем. С последним предложением согласился вице-мэр Екатеринбурга по ЖКХ Владимир Гейко. Он подчеркнул, что концессии для «Водоканала» не предвидится, а дополнительные деньги нужны, чтобы предприятие успевало ежегодно менять 50 километров труб, так как городские водопроводные сети ветшают. Эффективность инвестиционной программы «Водоканала» намерена проверить прокуратура Екатеринбурга. Полный отчет МУП должен представить в мае, и заместитель городского прокурора Венера Курьякова предупредила, что руководителям предприятия будут заданы серьезные вопросы.

Добавим, что «Новый День» также запрашивал информацию о размере инвестнадбавки в тарифе «Водоканала». В ответе предприятия сообщается, что последний раз надбавка была утверждена в 2013 году и составила 9,44 рубля за кубометр воды. Сегодня порядка 20% средств из тарифа идут на новые проекты. На вопрос о бюджетных вложениях на предприятии лаконично ответили: «По вопросу средств областного бюджета, направленных на конкретные мероприятия инвестиционной программы, за столь длительный период времени рекомендуем Вам обратиться, в соответствующий орган исполнительной власти Свердловской области».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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