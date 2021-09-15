Водоканал не готов хоронить экопрожект – чтобы он заработал, надо потратить еще сотни миллионов

Екатеринбургский Водоканал не собирается в ближайшее время достраивать цех сушки иловых осадков, который позволил бы сократить вредное воздействие на окружающую среду. Это следует из ответа предприятия на запрос «Нового Дня». История, которая длится уже второе десятилетие, затянется еще на несколько лет, притом что больше половины суммы (стоимость всего проекта оценивалась в 1,3 млрд рублей) уже потрачено, а нагрузка на экологию не сократилась.

Еще в 2007-м руководство Водоканала задумало этот проект. Сейчас содержимое канализации отстаивают, чтобы получить иловой осадок, как называют его специалисты, и воду. Последняя затем проходит несколько стадий фильтрации, включающих в себя обработку химическими реагентами и ультрафиолетом, после чего очищенная вода поступает обратно в водохранилища и реки Свердловской области. С иловыми осадками сложнее. Водоканал использует дедовские методы – нечистоты распределяют по т. н. иловым полям, где они естественным образом засыхают в течение 2-3 лет, а после их утилизируют на полигонах, которые имеют лицензию для захоронения отходов IV и V классов опасности.

Предполагалось, что от этой технологии уйдут благодаря цеху сушки иловых осадков, который на выходе давал бы топливо для цементных заводов. «Высушенные осадки приравниваются по калорийности к бурому углю, они помогут обеспечить цементным заводам экономию газовой и электроэнергии. В качестве потенциальных потребителей возможностей цеха кроме самого Екатеринбурга рассматриваются десять городов, расположенных в радиусе 50 километров от него – Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Полевской, Березовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Арамиль, Сысерть, Заречный. Всего в России два таких цеха – один был построен в Сочи, специально к Олимпиаде, второй работает в Новочебоксарске. Опыт эксплуатации успешный, нареканий ни к технологии, ни к оборудованию в этих городах нет», – говорил в 2018 году во время закладки первого камня цеха тогдашний директор Водоканала Евгений Буженинов.

Строительство должно было закончиться в 2020-м, однако проект встал, несмотря на то, что оборудование было закуплено – на 720 млн рублей, полученных предприятием в том числе за счет инвестнадбавки в тарифе. Еще примерно столько же Водоканал собирался взять у инвесторов. Затем началась чехарда с руководством предприятия – в МУПе несколько раз сменились директора, и нынешняя команда во главе с Евгением Лузгиным теперь пытается инициировать уголовное дело о растрате в отношении своих предшественников. «Были направлены запросы в правоохранительные и надзорные ведомства для оценки правомерности и целесообразности расходов на проект строительства цеха сушки», – заявили в Водоканале.

Там также раскритиковали проект, заявив, что оборудование, закупленное прежним руководством, во-первых, оказалось не тем, что значилось в рабочей документации, во-вторых, вообще не предназначенным для работы с иловыми осадками. «Был детально изучен опыт других городов с аналогичным оборудованием, в том числе в Новочебоксарке, где предприятие практически одновременно с Водоканалом приобрело две аналогичные линии – оборудование было смонтировано, а цех сушки запущен. Но за 11 лет время простоя составило более 2/3 от общего периода работы, а предприятие несло дополнительные издержки на ремонты, запчасти и техническое обслуживание. Основная проблема по опыту коллег – неприспособленность технологии к сушке осадков сточных вод. Технология изначально разработана для использования в пищевой промышленности и в медицине. В условиях большого объема и агрессивной среды оборудование физически не может выполнять возложенные на него задачи», – сообщили в пресс-службе предприятия.

По информации инсайдеров, новое руководство также не смогло договориться с потенциальными потребителями гранулированных высушенных осадков – такое топливо оказалось не нужно цементным заводам Свердловской области, поскольку почти все работают на газу.

В 2019 году Водоканал заключил договор с проектной организацией, чтобы та скорректировала проектную документацию на строительство цеха сушки, работы были выполнены на 88%, но их приостановили – Управление госэкспертизы Свердловской области вынесло отказ, потому что у предприятия не оказалось заключения экологической экспертизы на сам проект цеха. «Мероприятие по разработке проекта оценки воздействия на окружающую среду и прохождение экологической экспертизы предусмотрено в инвестиционной программе предприятия, разработанной на период 2017-2025 года», – пояснили в Водоканале, так что очевидно: проект откладывается еще на несколько лет. Даже если вопрос с экологической экспертизой будет оперативно решен, то, как следует из ответа предприятия на запрос «Нового Дня», сам проект потребует изменений, а дорогостоящее оборудование – модернизации или даже новой закупки.

Страдают от ситуации не только бюджет и карманы горожан, которые делают регулярные отчисления Водоканалу в виде инвестнадбавки, но и окружающая среда – для хранения и сушки иловых осадков требуются новые и новые площади, а высушенное содержимое канализации требуется захоранивать. С учетом того, что лимиты санкционированных полигонов для размещения отходов и без того почти исчерпаны, ситуация угрожает экологии Екатеринбурга и городов-спутников.

Добавим, Водоканал уже неоднократно становился фигурантом экологических скандалов, когда тысячи тонн т.н. кека – тех самых высушенных иловых осадков – вываливали где-нибудь неподалеку от оживленных трасс, у садовых товариществ и небольших населенных пунктов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.09.21

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