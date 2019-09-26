В ЕМУП «Водоканал» изъяты документы, относящиеся к периоду работы Ковальчика

В екатеринбургском МУП «Водоканал», который до начала 2018 года возглавлял нынешний первый замглавы города Александр Ковальчик, прошли следственные действия.

В ЕМУП «Новому Дню» подтвердили, что следователи запросили на предприятии документы, относящиеся к деятельности предприятия в 2015 году. Все бумаги были предоставлены.

В городской администрации продолжают утверждать, что у них все спокойно. Один из сотрудников сообщил РИА «Новый День», чего сегодня с утра Александр Ковальчик находится на своем рабочем месте, никаких следственных мероприятий в мэрии в данный момент не проводится. Информацию некоторых СМИ о том, что следователи были в мэрии накануне вечером, собеседник не подтвердил.

Напомним, в среду, 25 сентября, появилась информация о возбуждении в отношении Ковальчика уголовного дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3, ст. 285 УК РФ) еще во время его прежней работы – на посту директора городского Водоканала. Сам Ковальчик через пресс-службу мэрии распространил заявление, что о подозрениях узнал из СМИ. «Надо уточнить, о каком именно периоде моей работе в МУП «Водоканал» идет речь и с чем связано повышенное внимание правоохранителей к этой теме», – заявил он. Затем мэрия разослала еще одно сообщение – от имени и.о. начальника правового департамента администрации Александра Громута. В нем говорилось, что УПК предусматривает «информирование лица о том, что оно является подозреваемым, а также совершении процессуальных действий с его участием». «Александр Ковальчик официально извещен не был. Сейчас мы вместе с силовиками проясняем ситуацию», – заявил юрист мэрии.

Как уже писал «Новый День», в 2013 году Александр Ковальчик, тогда еще директор ЕМУП «Водоканал», был помещен в СИЗО. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Но в июле 2015 года Александру Ковальчику был вынесен оправдательный приговор, который устоял и в областном суде.

В Следственном управлении СКР по Свердловской области ситуацию по-прежнему не комментируют.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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