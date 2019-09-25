Официально: Ковальчик узнал о подозрениях правоохранителей от СМИ, а мэр не имеет к нему претензий

Руководители администрации Екатеринбурга дали развернутые комментарии по информации о якобы возбужденном в отношении первого замглавы Александра Ковальчика уголовном деле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе со ссылкой на самого Ковальчика, в настоящее время юристы мэрии связались с представителями правоохранительных органов, чтобы прояснить ситуацию.

«Надо уточнить, о каком именно периоде моей работе в МУП «Водоканал» идет речь и с чем связано повышенное внимание правоохранителей к этой теме. Об этом я не был проинформирован, узнал недавно от СМИ, – цитируют вице-мэра в пресс-службе. – Могу предполагать, что речь идёт о событиях четырёхлетней давности, когда я возглавлял МУП. Тогда, в 2015 году, напомню, все обвинения о злоупотреблении должностными полномочиями с меня были сняты. Противоправные действия были совершены субродрядчиком, что доказано судом. И я к их действиям никакого отношения не имею. Об этом много писали средства массовой информации, процесс был открытым и гласным. Если возникли новые обстоятельства, то я, со своей стороны, безусловно, дам все необходимые разъяснения. Уверен, что правоохранительные органы детально разберутся в вопросе, расставят все точки над i, а в дальнейшем не придётся возвращаться к этому вопросу».

Сам глава города Александр Высокинский добавил, что никаких претензий к Ковальчику у него нет. «В настоящее время Александр Анатольевич Ковальчик работает по своему графику, исправно выполняя возложенные функции моего первого заместителя, – заявил Александр Высокинский. – Правовую оценку дадут соответствующие структуры, а пока можно говорить только о подозрениях по делу почти пятилетней давности. Причём, тогда все обвинения в отношении Ковальчика, который не входил в систему муниципальной власти Екатеринбурга, а возглавлял МУП «Водоканал», были сняты, его полностью оправдали. С правовой точки зрения ни у общественности, ни у администрации Екатеринбурга не было сомнений в порядочности руководителя МУП «Водоканал». Подчеркну, что Александр Анатольевич работает в должности первого заместителя Главы Екатеринбурга с 24 января 2019 года, никаких претензий у меня к нему нет, он профессионально и ответственно выполняет свои обязанности. Уверен, что органы правопорядка объективно оценят оказавшуюся в их распоряжении информацию».

Екатеринбург, служба информации

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