СМИ: первого замглавы Екатеринбурга подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Екатеринбурге снова может вспыхнуть коррупционный скандал. Первого заместителя главы города Александра Ковальчика подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями еще во время его прежней работы – на посту директора городского Водоканала.

Как пишет ТАСС со ссылкой на свои источники, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ. По данным издания, дело связано с заключением тендера на вывоз отходов. В Следственном управлении по Свердловской области эту информацию пока отказались комментировать, представители мэрии также пока недоступны.

Напомним, в 2013 году Александр Ковальчик, тогда еще директор ЕМУП «Водоканал», был помещен в СИЗО. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Но в июле 2015 года Александру Ковальчику был вынесен оправдательный приговор, который устоял и в областном суде. После вступления решения в законную силу чиновник решил получить с государства компенсацию. Около года он работал на должности министра экономики и территориального развития Свердловской области, а затем перешел в мэрию – на должность первого замглавы города.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.09.19

Екатеринбуржец умер от ножевого ранения, боясь выдать напавшего на него брата. / Поверх «Супрематического креста» поставили противотанковых ежей. / Уральский блогер Устинов останется в московском СИЗО до конца осени. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»