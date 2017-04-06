Подруга подкинула проблем: чьи грязные проделки опозорили главу Водоканала перед Путиным (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 06.04.17

В начале недели одной из главных тем повестки в Екатеринбурге стал вновь всплывший скандал с иловыми отложениями МУП «Водоканал». Подрядчик муниципального предприятия вместо утилизации опасных отходов из канализации просто развозил их по окрестным лесам. О проблеме на медиафоруме ОНФ свердловские журналисты пожаловались президенту Владимиру Путину, который согласился «таки сделать немножечко больно» тем, кто грубо нарушает законодательство в сфере экологии. Непосредственные претензии – к подрядчику МУПа, предприятию «Чистый город». Как оно связано с супругой гендиректора Водоканала Александра Ковальчика Владой и предыдущим уголовным делом в отношении главы муниципального предприятия – в материале NDNews.ru.

Речь идет о скандале вокруг свалки иловых отложений, который разгорелся летом прошлого года. Тогда на территории Березовского городского округа в лесном массиве было обнаружено место сброса около 4 тысяч тонн кека – отхода, возникающего при обработке сточных вод. Кек вывозили в окрестности Екатеринбурга с очистных сооружений местного МУП «Водоканал» с 2015 года.

Быстро стало известно, что подряд на вывоз и утилизацию получило ООО «НПТД «Чистый город». Но иловые массы вывозили не на спецполигон, а куда придется – в поселки Октябрьский и Первомайский Сысертского городского округа, в поселок Рудный в Екатеринбурге и в лесной массив на 37-м километре Режевского тракта в Березовском ГО. За «работу» подрядчик МУПа получил 33 млн рублей (максимальная цена контракта составляла 38,9 млн рублей) – за эти деньги «Чистый город» должен был вывезти 60 тысяч тонн отходов с очистных Водоканала. Позже расследование областного минприроды показало, что 33 тысячи тонн канализационных стоков были сброшены незаконно.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=_Xlvyim9x70&rel=0">Video</a> У поселка Рудного сбрасывают отходы

Тогда же, в июне 2016-го, областное управление СКР возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 247 УК РФ («Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде»). Но реальных санкций не последовало.

Зашевелились местные власти и силовики только после выступления главреда «Березовского рабочего» Сергея Стукова на медиафоруме ОНФ, во время которого он рассказал о ситуации главе государства Владимиру Путину. В частности, в пресс-службе регионального управления СК сообщили, что дело еще не закрыто. «На данный момент продолжается следствие, проводятся совместно с другими ведомствами экспертизы с целью установления ущерба, нанесенного природе», – цитата представителя ведомства по ТАСС.

В МУП «Водоканал» явно не ожидали, что вопрос вновь всплывет. На сайте предприятия нет сообщений по этой громкой теме. Однако местные СМИ спустя двое суток после пресс-конференции Путина все же получили комментарии главы МУПа Александра Ковальчика. Он сослался на то, что предприятие «подвел недобросовестный подрядчик». «Мы будем связываться с «Чистым городом». Если он «живой», то добиваться от него ликвидации свалки, если нет, то мы возьмем ее на себя, а потом через суд будем предъявлять затраты подрядчику», – сказал г-н Ковальчик в интервью «Уралинформбюро».

Однако те, кто помнят уголовное дело Александра Ковальчика, могли заметить некоторое лукавство. Чтобы выяснить, «живо» или «мертво» предприятие ООО «НТПД «Чистый город», Кольвачику не нужно совершать много действий. Когда в 2013 году было возбуждено уголовное дело в отношении главы МУПа по поводу растраты имущества по предварительному сговору в крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (статья 201 УК РФ), правоохранители начали отрабатывать дружеские и семейные связи Ковальчика. В поле зрения силовиков попали три персоны – Владлена Ковальчик, Надежда Карпинская и Евгений Загуменов.

Первая – супруга гендиректора МУП «Водоканал». Влада Ковальчик – совладелица ООО «Золотое сечение». И непосредственно с деятельностью мужа ее не связывает ничего. Женщина занимается сферой развлечений – организацией свадеб, детских праздников, корпоративов. Она же проводила митинг с отпусканием воздушных шариков в поддержку супруга, когда тот находился в СИЗО, и едва сдерживала слезы перед камерами.

Супруги Ковальчики

Надежда Карпинская – ее партнер по культмассовым развлечениям. Она является соучредителем ООО «Золотое сечение». Помимо того г-жа Карпинская, по данным ЕГРЮЛ, является одним из двух учредителей того самого ООО «НПДТ «Чистый город». Вместе с Евгением Загуменовым – он, в свою очередь, в 2011 году основал ООО «Технопарк» вдвоем с самим Александром Ковальчиком. Именно поэтому слова гендиректора МУПа о том, живо ли предприятие, которое «подвело» Водоканал под гнев Путина, вызывают разве что скепсис.

Надежда Карпинская

Источники агентства рассказывают, что после того, как о ситуации с незаконными иловыми сбросами рассказали на всю страну, местные чиновники – минприроды, минЖКХ и представители муниципальной власти – стали активнее интересоваться судьбой свалки. Вероятно, что ее действительно ликвидируют, когда снег растает. То есть ближе к лету. За ситуацией проследят многие свердловские журналисты. Но какой будет судьба уголовного дела, которое расследует СК по факту сбросов кека, пока не ясно, – неизвестна не только сумма ущерба, причиненного природе, но и фигуранты.

Справка NDNews.ru. Кек (иловые отложения) – отходы четвертого класса опасности, содержащие железо, кадмий, магний, алюминий, свинец, медь, фосфор, мышьяк, никель, цинк. Попадая в грунтовые воды, вредные вещества могут нанести серьезный вред окружающей среде.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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